JAKARTA - Budi Doremi dan Ashilla merilis single duet Tentang Dia, pada 5 Agustus 2022. Lagu tersebut bercerita tentang perjalanan saat seseorang patah hati. Momen di mana seseorang merasakan kesedihan, marah, penyangkalan, hingga berdamai dengan rasa luka.Β

β€œIt’s okay to not be okay kok. Tapi janji ya, kamu harus bisa berdiri dan menjadi diri kamu lagi. Jauh lebih hebat dari sebelumnya,” ungkap Budi dan Ashilla di caption video musik resmi lagu tersebut.

Tentang Dia-Budi Doremi & Ashila

Intro

C F C F

C

Di bawah sinar bulan

C

Di antara bintang-bintang

F Fm C

Ku terluka karena cinta

C

Dan hari yang cukup gelap

C

Menuntunku dengan pasti

F Fm C

Ku sedang patah hati

Dm G C Am

Seperti terbang lalu jatuh

Dm Fm G C G G7

Begitu pahitnya terluka

Reff

C Dm

Malam dengar ku bicara

G C G

Apa ku salah cinta dia

C Dm

Ingin lari bawa pergi

G C G

Semua yang indah tentang dia

C

Detik-detik berganti

C

Rintik hujan menemani

F Fm C

Ku yang sedang sakit hati

Dm G C Am

Seperti terbang lalu jatuh

Dm Fm G C G G7

Begitu pahitnya terluka

Reff

C Dm

Malam dengar ku bicara

G C G

Apa ku salah cinta dia

C Dm

Ingin lari bawa pergi

G C A

Semua yang indah tentang dia

Musik

D Em A F#

Reff

B C#m

Malam dengar ku bicara

F# B

Apa ku salah cinta dia

G# C# D#m

Ingin lari (ingin lari) bawa pergi

G# C#

Semua yang indah tentang dia

D#m G# F#

Semua yang indah tentang dia

F#m Fm D#m G# (C#)

Haaaaaaaaa ddduuuuu ruruuuu

Outro

C# F# C#*

