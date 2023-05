SEOUL - Lirik lagu 'The Astronaut' milik Jin BTS kolaborasi dengan Coldplay. Lagu solo Jin BTS tersebut dirilis pada pada Jumat, 28 Oktober 2022 lalu.

Diketahui, Jin BTS melakukan syuting di Amerika Serikat untuk musik video tersebut.

Berikut ini lirik lagu 'The Astronaut' - Jin BTS kolaborasi dengan Coldplay:

You and me

Kkeutnaji anheul history

Oh naui ujuga dwae jun

Uriui iyagi

Mokjeokji eopsi heulleoganeun jeo sohaengseongcheoreom

Nado geujeo tteonaeryeogago isseosseo

Eoduum soge chajeun naui modeun dream

Saeropge sijakdoel story

When I’m with you

There is no one else

I get heaven to myself

When I’m with you

There is no one else

I feel this way I’ve never felt

You and me

Kkaejiji anheun byeolcheoreom

Neoui kkumi doeeo

Ujureul yeohaenghaneun

Eoduun gireul bichwojuneun jeo eunhasucheoreom

Neoneun nareul hyanghae bitnago isseosseo

Eodum soge chajeun dan hanaui bit

Neoege hyanghaneun naui gil

Terjemahan Bahasa Indonesia 'The Astronaut' - Jin BTS kolaborasi dengan Coldplay: Kamu dan aku Sejarah yang tidak pernah berakhir Oh kamu menjadi alam semestaku Cerita kita Seperti asteroid yang mengalir tanpa tujuan Aku hanya hanyut Semua mimpiku ditemukan dalam kegelapan Sebuah cerita yang akan dimulai lagi Ketika aku bersamamu Tidak ada orang lain Saya mendapatkan surga untuk diri saya sendiri Ketika aku bersamamu Tidak ada orang lain Saya merasa seperti ini yang belum pernah saya rasakan Kamu dan aku Seperti bintang yang tidak bisa dipecahkan Menjadi impianmu Bepergian di luar angkasa Seperti Bima Sakti yang menerangi jalan yang gelap Kamu bersinar ke arahku Satu-satunya cahaya yang kutemukan dalam kegelapan Jalanku padamu Ketika aku bersamamu Tidak ada orang lain Saya mendapatkan surga untuk diri saya sendiri Ketika aku bersamamu Tidak ada orang lain Saya merasa seperti ini yang belum pernah saya rasakan Saya merasa seperti ini yang belum pernah saya rasakan Oh oh oh oh oh oh oh Ketika aku bersamamu Tidak ada orang lain Saya mendapatkan surga untuk diri saya sendiri Ketika aku bersamamu Tidak ada orang lain Sebuah kehidupan, kilau di matamu Surga akan datang Dan aku mencintaimu Dan aku mencintaimu Oh oh oh oh oh oh oh (*)