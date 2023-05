JAKARTA - Dewa 19 merilis Arjuna Mencari Cinta pada 2002 sebagai bagian dari album ‘Cintailah Cinta’. Namun ketika lagu tersebut digugat penulis novel Yudhistira ANM Massardi, judulnya berubah menjadi Arjuna.

Meski kontroversial, lagu yang lekat dengan lengkingan vokal Once Mekel itu berhasil meraih penghargaan Lagu Alternatif Terbaik AMI Awards pada 2002. Berikut lirik lagu dan chord gitar Arjuna.

Arjuna - Dewa 19

Intro

Em B C B C G C A

Em B C B C G C A

Em C

Verse 1

Em B

Sudah, kudaki gunung tertinggi

Dm A

Hanya untuk mencari di mana dirimu

Am G

Sudah kujelajahi isi bumi

B Em

Hanya untuk dapat hidup bersamamu

Verse 2

Em B

Sudah, kuarungi laut samudera

Dm A

Hanya untuk mencari tempat berlabuhmu

Am G

Tapi semakin jauh ku mencari

B Em

Cinta semakin aku tak mengerti

Chorus

Em B

Akulah arjuna (aaa)

Dm A

Yang mencari cinta

Em B

Wahai wanita (aaa)

Dm A

Cintailah aku

Interlude

Em

Em B

Mungkin, kutemui cinta sejati

Dm A

Saat aku hembuskan napas terakhirku

Am G

Mungkin, cinta sejati memang tak ada

B Em

Dalam cerita kehidupan ini

Chorus

Em B

Akulah arjuna (aaa)

Dm A

Yang mencari cinta

Em B

Wahai wanita (aaa)

Dm A

Cintailah aku

C D C

Akulah arjuna (arjuna)

D

Akulah arjuna

C

Akulah arjuna (aa)

D C

Akulah arjuna (aa)

D C B

Akulah arjuna (aa)

Dm

Akulah arjuna

Instrumental

Em B Dm A

Outro

Em*

