JAKARTA – Lirik lagu ‘Angels Like You’ milik Miley Cyrus yang kini viral di media sosial, Instagram hingga TikTok.

Diketahui, lagu tersebut menceritakan tentang seseorang yang harus melepaskan dan merelakan kekasihnya seberat apapun itu lantaran hubungan mereka yang sudah tidak sehat.

Berikut lirik lagu ‘Angels Like You’ – Miley Cyrus:

Flowers in hand, waiting for me

Every word in poetry

Won't call me by name, only "Baby"

The more that you give the less that I

Need everyone says I look happy

When it feels right

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

Baby, angels like you can't fly down hell with me

I'm everything they said I would be

La-la-la

I'm everything they said I would be

I'll put you down slow, love you, goodbye

Before you let go, just one more time

Take off your clothes, pretend that it's fine

A little more hurt won't kill you

Tonight my mom says, "You don't look happy"

Close your eyes

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

Baby, angels like you can't fly down hell with me

I'm everything they said I would be

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

Baby, angels like you can't fly down hell with me, oh-oh

Angels like you can't fly down hell with me

Follow Berita Okezone di Google News

Terjemahan Bahasa Indonesia Lirik Lagu ‘Angels Like You’ – Miley Cyrus: Mmm, mmm, mmm Bunga di tangan, menungguku Setiap kata dalam puisi Tidak akan memanggilku dengan nama, hanya "sayang" Semakin banyak yang kau berikan, semakin sedikit yang kubutuhkan Semua orang bilang aku terlihat Bahagia BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Mahadewi, Diciptakan Piyu Padi Ketika dirasa benar Aku tahu bahwa kau bukan untukku Akan berharap kita tidak pernah bertemu pada hari aku pergi Aku membuatmu bertekuk lutut Karena mereka mengatakan bahwa kesengsaraan suka ditemani Bukan salahmu aku merusak segalanya Dan itu bukan salahmu aku tidak bisa menjadi apa yang kau butuhkan Sayang, malaikat sepertimu tidak bisa terbang ke sini bersamaku Aku adalah semua yang mereka katakana La, la, la Aku adalah semua yang mereka katakan Aku akan menurunkanmu pelan-pelan, mencintaimu selamat tinggal Sebelum kau melepaskannya, sekali lagi Lepaskan pakaianmu, berpura-pura tidak apa-apa Sedikit luka lagi tidak akan membunuhmu Malam ini, ibu bilang kau tidak terlihat Bahagia Tutup matamu Aku tahu bahwa kau bukan untukku Akan berharap kita tidak pernah bertemu pada hari aku pergi Aku membuatmu bertekuk lutut Karena mereka mengatakan bahwa kesengsaraan suka ditemani Bukan salahmu aku merusak segalanya Dan itu bukan salahmu aku tidak bisa menjadi apa yang kau butuhkan Sayang, malaikat sepertimu tidak bisa terbang ke sini bersamaku Aku adalah semua yang mereka katakana La, la, la, la La, la, la La, la, la Oh, ah, ah Ah, oh Ah, oh Aku tahu bahwa kau bukan untukku Akan berharap kita tidak pernah bertemu pada hari aku pergi Aku membuatmu bertekuk lutut Karena mereka mengatakan bahwa kesengsaraan suka ditemani Bukan salahmu aku merusak segalanya (Semuanya) Dan itu bukan salahmu aku tidak bisa menjadi apa yang kau butuhkan Sayang, malaikat sepertimu tidak bisa terbang ke sini bersamaku, oh Malaikat sepertimu tidak bisa terbang ke sini bersamaku.*