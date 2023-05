JAKARTA - Lirik lagu 'Rover' yang dirilis Kai EXO pada 13 Maret 2023. Lagu ini masuk dalam mini album ke-3 yang bertajuk โ€˜Roverโ€™.

Berikut ini lirik lagu 'Rover' - Kai EXO:

Yeah, mmh

Come on and hashtag me

Naege jipjunghae neon

Naegen iksukae ne pyojeongi

Gami an japil geol

Gasipgeoril chaja hemaeineun nege bite back

Blah, blah

Geujeo irijeori nal heundeureo bwatja

Amu sanggwan eopseo banggwanhaneun gajja

Seoro gadeon gireul georeo geunyang gakja, oh yeah

Take a ride with me

Neon jayuropgil wonhani

Barami eodirodeun ikkeulji

Stop, ireumeun beoryeo

Mr. Rover, rover, rover

I'm coming over, over, over

Call me Rover, rover, rover

I'm coming over

Ireumeun beoryeo, "Mr."

Meotdaero georeo nae tteutdaero

Siseoneun neomgyeo ganeun daero

Rover, rover, rover

I'm coming over, over, over

Ayy, neoui uisimeuro gadeuk chan

Jilmundeureun ije all stop, yeah

Gwaenhan ohaedeureun naeryeonwa, uh

We don't need to be a chatterbox

Take a ride with me

Neon jayuropgil wonhani

Namani geugoseuro ikkeulji

Stop, ireumeun beoryeo

Mr. Rover, rover, rover

I'm coming over, over, over

Call me Rover, rover, rover

I'm coming over

Ireumeun beoryeo, "Mr."

Meotdaero georeo nae tteutdaero

Siseoneun neomgyeo ganeun daero

Rover, rover, rover

I'm coming over, over, over

Hana dul sarajyeo beoril

Heosange maedalliji ma

Jinsireul garin geojitdeureul beoryeo

Truth for you

Neol gadun saenggageul dwijibeo

Boineun geudaero, watch me go

Baby, catch me

If you can, let's race, so

Stop, ireumeun beoryeo

Mr. Rover, rover, rover (Oh)

I'm coming over, over, over

Call me Rover, rover, rover

I'm coming over

Ireumeun beoryeo, "Mr."

Meotdaero georeo nae tteutdaero

Siseoneun neomgyeo ganeun daero

Rover, rover, rover

I'm coming over, over, over

Nan boran deusi ne ape, yeah

Jipjunghae pyojeong hanahanae, yeah

Sugundae dadeul

Catch me if you can, uh

Ireumeun beoryeo

Mr. Rover, rover, rover

I'm coming over, over, over

Call me Rover, rover, rover

I'm coming over

Ireumeun beoryeo, call me Rover.

Terjemahan Bahasa Indonesia lirik lagu 'Rover' - Kai EXO: Ayo dan beri aku hashtag Fokus pada diriku Aku sudah terbiasa dengan ekspresimu Mungkin kamu tidak punya firasat Untukmu yang berkeliaran mencari sesuatu untuk digosipkan Aku gigit kembali BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Love Peom - IU yang Dicover oleh Park Seo Joon Blah blah Meskipun kamu mengguncangku di mana-mana Tidak ada gunanya, kamu tetap palsu Kita berjalan di rute masing-masing saja Ikutlah denganku Apa kamu ingin bebas Angin membawaku kemanapun Berhenti, buanglah nama Tuan Rover rover rover Aku akan datang Panggillah aku Rover Aku akan datang Buanglah namamu Tuan Berjalan sesukaku, seperti caraku Tidak peduli padangan, kemanapun aku pergi Rover rover rover Aku akan datang Pertanyaanmu penuh dengan curiga Kini semua berhenti Buang kesalahpahaman yang tidak berguna Kita tidak perlu menjadi pembual Ikutlah denganku Apa kamu ingin bebas Hanya diriku yang dapat membawamu ke sana Berhenti, buanglah nama Tuan Rover rover rover Aku akan datang Panggillah aku Rover Aku akan datang Buanglah namamu Tuan Berjalan sesukaku, seperti caraku Tidak peduli padangan, kemanapun aku pergi Rover rover rover Aku akan datang Janganlah melekat pada ilusi menghilang satu per satu Buanglah kebohongan yang menyembunyikan kebenaran Kebenaran untukmu Balikkan pikiran yang memenjarakan dirimu Seperti yang kamu lihat, lihatlah aku pergi Sayang tangkap aku, apabila kamu bisa ayo kita balapan Berhenti, buanglah nama Tuan Rover rover rover Aku akan datang Panggillah aku Rover Aku akan datang Buanglah namamu Tuan Berjalan sesukaku, seperti caraku Tidak peduli padangan, kemanapun aku pergi Rover rover rover Aku akan datang Seakan ingin pamer Aku konsentrasi pada setiap ekspresimu Berbisik semua orang Tangkap aku jika kamu bisa Berhenti, buanglah nama Tuan Rover rover rover Aku akan datang Panggillah aku Rover Aku akan datang Buanglah namamu Panggil aku Rover (*)