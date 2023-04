JAKARTA - Lagu Alololo kini tengah viral di TikTok. Banyak pengguna yang memakai lagu ini sebagai backsound kontennya.

Alolo Sayang yang berasal dari Negeri Jiran ini dirilis pada 2019. Menceritakan tentang seorang pria yang suka tebar pesona dengan perempuan lain dan berjanji tak mengulangi kesalahan pada sang kekasih.

Berikut ini Okezone hadirkan lirik lagu Alololo dari Issey yang viral di TikTok

Tenung mata aku kali ini

Sayang

Beri aku peluang kedua

Bumi gunung langit jadi saksi

Sayang

Takkan ada lagi orang ketiga

Benar itu hanya kebetulan

Sayang

Bukan sengaja aku nak nakal

Mungkin juga ini keturunan

Sayang

DNA lelaki-lelaki gatal

Penat juga aku memujuk

Kau hilang aku terduduk

Janganlah marah dan merajuk

Dah macam orang kena sampuk

Yang

Alololololo sayang

Ting ting tang ting tang ting sayang

Aku rindu sikap manja mu yang dahulu

Sayang

Alololololo sayang

Simpanlah dulu rajukmu

Segala salah ku

Akur 'I am sorry'

(Yang, sorry la yang)

(Hari tu tak sengaja)

(I janji lepas ni tak jadi dah benda macam ni yang)

(Yang)

(Yang)

(Yang)

Penat juga aku memujuk

Kau hilang buat aku terduduk

Janganlah marah dan merajuk

Dah macam orang kena sampuk

Yang

Alololololo sayang

Ting ting tang ting tang ting sayang

Aku rindu sikap manja mu yang dahulu

Sayang

Alololololo sayang

Simpanlah dulu rajukmu

Segala salah ku

Akur 'I am sorry'

Janji ini bukan sebarang janji

Sayang

Ini bukanlah janji yang palsu

Ini soal cinta dari hati

Sayang

I really really really really love you

Alololololo

Alololololo

