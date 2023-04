JAKARTA - Lagu Baby You kini tengah viral di TikTok. Banyak konten di FYP yang menggunakan lagu milik Youka itu sebagai backsound sehingga makin akrab di telinga masyarakat.

Lagu berbahasa Jepang ini dirilis pada 21 Januari 2023. Dilihat pada Rabu (12/4/2023), video klipnya di YouTube sudah disaksikan lebih dari 3 juta kali.

Berikut ini Okezone hadirkan lirik lagu Baby You dari Youka.

Baby you Baby you suki ni nacchau yo

Suki suki suki su Kiss me baby

Kimi ni ageru sekai ichi no aishiteru

Nee kyou wa saiteina kibun

Ano koto aruiteru no o mita no

Kimi wa deredere waratte misete

Betsuni ii kedo .. saitei na kibun

Demo anoko wa shiranai

Watashi dake no himitsu ga arushi

Love you, love you

Nande yasashiku suru no yo

Mune ippai no afureru omoi ni

Wakaru desho nē wakaru desho

Honey

Baby you Baby you suki ni nacchau yo

Suki suki suki su Kiss me baby

Kimi ni ageru sekai ichi no aishiteru

Honey

Baby you Baby you suki ni nacchau yo

Suki suki suki su Kiss me baby

Hokano dare ni mo agenaide aishiteru

Hora mata sugu me ga atta shi

Everyday Everywhere tsunagatteitai yo

Aa mata kitai shite bakka de

Mou shirokuro tsuketai kedo kowai no

“Suki” tte ni moji ga ienai

Tomodachi no hou ga raku nan dakedo

You know, I love you

Nande konna koi tte kurushii no

Mukae ni kite yo sorosoro hayaku

Kizuite yo nee kizuite yo

Honey

Baby you Baby you kirai ni nacchau yo…

Kirakira kirakira shinaide

Hanaretetemo nani wo shitetemo kimi ga iru

Honey

Baby you Baby you kirai ni narenai yo…

Kimi ni ageru sekaiichi no aishiteru

Honey

Baby you Baby you suki ni nacchau yo

Suki suki suki su Kiss me baby

Hoka no dare ni mo agenaide aishiteru

