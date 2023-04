JAKARTA - Thariq Halilintar menjajal kemampuannya di dunia tarik suara dengan merilis lagu Nyatanya Tak Nyata pada 7 April 2023 lewat kanal YouTube AHHA Records.

Lagu mantan kekasih Fujianti Utami ini diproduseri oleh Anji. Menceritakan tentang pasangan kekasih yang berjanji untuk selamanya, tetapi takdir berkata lain karena mereka akhirnya berpisah.

Berikut ini Okezone hadirkan lirik lagu Nyatanya Tak Nyata yang dibawakan Thariq Halilintar.

Selalu kuingat di dalam kenangan

Senyummu hantu di setiap pejamku

Berdiam di hati pikiran dan doaku

Kau tak lagi ada

Katanya selamanya

Nyatanya sementara

Katanya berjuang bersama

Nyatanya tak nyata

Ku memilih tinggal, kau malahan tanggal

Tiap kau menjauh, aku semakin jatuh

hatiku pilu saat kau keluar pintu

Cahayaku redup, pergi bersamamu

Katanya selamanya

Nyatanya sementara

Katanya berjuang bersama

Nyatanya tak nyata

(suara belakang)

In my heart you hold a place,

That no one could ever

wondering you could stay

and many tears is still stream

Of the days when you were here

Aku masih selalu meminjammu, di setiap lelapku

Katanya selamanya

Nyatanya sementara

Katanya berjuang bersama

Nyatanya tak nyata

