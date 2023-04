JAKARTA - Lagu De Ra Go kini sedang viral di platform TikTok. Banyak penggunanya menggunakan lagu ini sebagai backsound kontennya dan bertebaran di For You Page (FYP).

De Ra Go adalah lagu yang dipopulerkan Jill Vidal, penyanyi pop Asia. Lagu ini juga sempat tenar karena menjadi playlist di game sepakbola PlayStation 2, Winning Eleven.

Lagu ini bercerita tentang semangat memenangkan pertandingan olahraga. Membangiktkan gairah pendengar untuk menciptakan kegembiraan dengan menari samba dan merayakan gol.

Berikit ini lirik lagu dan terjemahan De Ra Go yang dipopulerkan Jill Vidal.

Esa samba podemos nacerla

Esa samba podemos nacerla

Y solo correr y correr y correrca

Y solo ganar yganar y ganarles

Sino es un bajon, unbajon, un bajoneo

Pob arriba, poe abajo, tira, tira, tira y gol

Tira y gol

Tira y gol

Tira y Gol

Salio, salio la foto ya salio

Salio, salio la foto ya salio

Salio, salio la foto ya salio

Y todas las amigas de la de la villa quedan locas

Es un tres acero(es el campeonato)

Es un tres acero(es el campeonato)

Tres, cero, cero, cero

Tres, cero, cero, cero

Tres, cero, cero, cero y gol

Esa samba podemos nacerla

Esa samba podemos nacerla

Y solo correr y correr y correrca

Y solo ganar yganar y ganarles

Sino es un bajon, unbajon, un bajoneo

Pob arriba poe abajo tira tira tira y gol

Tira y gol

Tira y gol

Tira y gol

Salio salio la foto ya salio

Salio salio la foto ya salio

Salio salio la foto ya salio

Y todas las amigas de la de la villa quedan locas

Es un tres acero(es el campeonato)

Es un tres acero(es el campeonato)

Tres cero cero cero

Tres cero cero cero

Tres cero cero cero y gol

Esa samba podemos nacerla

Esa samba podemos nacerla

Terjemahan:

Kita bisa membuat samba itu

Kita bisa membuat samba itu

Dan lari dan lari dan lari

Dan menangkan dan menangkan dan menangkan mereka

Jika tidak, itu adalah kemerosotan, kemerosotan, kemerosotan

Pop up, poe down, tembak, tembak, tembak dan gol

tembak dan gol

tembak dan gol

tembak dan gol

Keluar, foto keluar, keluar

Keluar, foto keluar, keluar

Keluar, foto keluar, keluar

Dan semua teman yang ada di desa itu gila

Ini adalah baja tiga (ini adalah kejuaraan

Ini adalah baja tiga (ini adalah kejuaraan)

Tiga, nol, nol, nol

Tiga, nol, nol, nol

Tiga, nol, nol, nol dan gol

Kita bisa membuat samba itu

Kita bisa membuat samba itu

Dan lari dan lari dan lari

Dan menangkan dan menangkan dan menangkan mereka

Jika tidak, itu adalah kemerosotan, kemerosotan, kemerosotan

Pop up poe down tarik tarik tarik dan tujuan

tembak dan gol

tembak dan gol

tembak dan gol

Foto itu keluar, itu keluar

Foto itu keluar, itu keluar

Foto itu keluar, itu keluar

Dan semua teman yang ada di desa itu gila

Ini adalah baja tiga (ini adalah kejuaraan)

Ini adalah baja tiga (ini adalah kejuaraan)

tiga nol nol nol

tiga nol nol nol

Tiga nol nol nol dan gol

Kita bisa membuat samba itu

Kita bisa membuat samba itu

