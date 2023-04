JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Kumilik-Mu dari JPCC Worship akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Lagu tersebut ramai dan dicari netizen.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Kumilik-Mu dari JPCC Worship

[Intro]

C G C G

C G C G

[Verse]

C G

Dalam Kesesakanku

C G

Kau Beri Kedamaian-Mu

C G

Dalam Keraguanku

C

Kutemukan Wajah-Mu

C G

Kar’na Pengorbanan-Mu

C G

Kau Jadikanku Baru

C G

Sungguh Kuterkagum

C D

Amanku di Dalam-Mu Yesus

[Chorus]

G D

Kau Membuatku Sesuai Rencana-Mu

Em C

Kau Memegang Setiap Musim Hidupku

G D

Kuserahkan S’mua Kekuatiranku

Em C

Kumilik-Mu

G D

S’mua Kekuranganku Kau Pun Tahu

Em C

Tetap Kau Pandang Indah dalam-Mu

G D

Kuangkat Tanganku dan Kuberseru

Em C

Kumilik-Mu

[Interlude]

G Am Em C

G Am Em C

[Bridge]

G Am

I Am Yours, Now Forever

Em C

In Your Grace I Surrender

G Am

You Are Mine, Now Forever

Em C

I’m Alive In Your Wonder

