SEOUL - Lirik lagu 'Wild Flower' milik RM BTS yang dirilis pada Jumat (02/12/2022). Lagu tersebut masuk dalam album solo RM yang bertajuk Indigo.

Diketahui, album Indigo terdiri dari 10 lagu baru, yakni Yun, Still Life, All Day, Forgetfulness, Closer, Change pt. 2, Lonely, Hectic, No. 2, dan Wild Flower.

RM juga berkolaborasi dengan beberapa musisi ternama untuk albumnya tersebut seperti Erykah Badu, Anderson .Paak, Tablo, Kim Sawol, Paul Blanco, Mahalia, Colde, Jo Youjeen.

Berikut ini Lirik Lagu ‘Wild Flower’ - RM BTS (with Youjeen):

Flower field, that’s where I’m at

Open land, that’s where I’m at

No name, that’s what I have

No shame, I’m on my grave

Du bari ttange dachi aneul ttae

Dangsinui maeumi dangsineul neombol ttae

Kkumi nareul jibeosamkil ttae

Naega naega anil ttae

Geu modeun ttae

Bulkkocheul naneun donggyeonghaesseonne

Geujeo hwaryeohage jigo sipeonne

Sijagui jeonbuteo na sangsanghaesseotji

Kkeuten useumyeo baksu chyeo jul su itgil

Na sowonhaesseonne

Mideotdeon ge da meoreojideon ttae

I modeun myeongyega ijen meongega dwaesseul ttae

i yoksimeul jebal geodwogasoseo

Ootteon iri isseodo

O nareul naro hage hasoseo

Oh every day and every night

Persistin’ pain and criminal mind

Nae simjangsorie jam mot deuldeon bam

Changbakke geollin cheongseungmajeun choseungdal

I do wish me a lovely night

Nae bunsuboda bidaehaejin life

Jeogi naraoreuneun pungseoneul aesseo jwigo

Ttajyeo mureo daeche jigeum neon eodie

Where you go, where’s your soul

Yo where’s your dream?

Jeo haneure heuteojillae

Light a flower, flowerwork

Flower flowerwork

Jeo haneure nunbusige

Light a flower, flowerwork

Flower flowerwork

Geu eodikkajiga nae majimagilkka

Jeonbu jinjeori na, hana yeolkkaji da

I jigeutjigeuthan gamyeoneun eonje beotgyeojilkka

Yeah me no hero, me no villain

Amugeotdo anin na

Gonghoejeoneun banbokdwae gieokdeureun nanpokae

Nan nuwo deulpan soge siseoneul deonjyeo haneul wie

Mwol wonhaesseotdeon geonji ije gieogi an na

Eodeotda mideotdeon modeun haengbogeun gyeou challa

Yeah I been goin’, no matter what’s in front

Geuge mwoga dwaetgeon

Saebyeogui otjarageul butjapgo mwonga tohaenaedeon gieok

Moksoriman keun jadeurui sahoe

Nan yeojeonhi chimmugeul malhae

Igeon bangbaek, wansukan dotdanbae

Modeun ohae pyeongyeondeure dake

Bangapji ana neoui henggarae

Nae du bari yeogi ttang wie

Ireumdo eomneun kkotdeulgwa hamkke

Dasin byeore gal su eopseo I can’t

Balmiteuro I just go

Mokjeok eomneun mokjeokjiro

Seulpeun juldo moreugo

Geurimjamajeo chinguro

I be gone

Jeo haneure heuteojillae

Light a flower, flowerwork

Flower flowerwork

Jeo haneure nunbusige

Light a flower, flowerwork

Flower flowerwork

Mundeuk meomchwoboni challanhan maenbal

Wollae nae geoseun amugeotdo eopseotji

And don’t tell me like you gotta be someone

Nan jeoldae geudeulcheoreom doel su eopseuni

(Light a flower)

Geurae nae sijageun si

Yeotaekkeot nal jikyeoon dan hanaui himgwa dream

(Light a flower)

Taneun bulkkocheseo deulkkocheuro

Sonyeoneseo yeongwoneuro

Na i hwangnyanghan deure nameuri

A eonjenga na doedoragari

Jeo haneure heuteojillae

Light a flower, flowerwork

Flower flowerwork

Jeo haneure nunbusige

Light a flower, flowerwork

Flower flowerwork

Flower field, that’s where I’m at

Open land, that’s where I’m at

No name, that’s what I have

No shame, I’m on my grave

Du bari ttange dachi aneul ttae

Dangsinui maeumi dangsineul neombol ttae

Kkumi nareul jibeosamkil ttae

Naega naega anin ttae

Geu modeun ttae

Terjemahan Bahasa Indonesia 'Wild Flower' - RM BTS: Ladang bunga, di situlah saya berada Lahan terbuka, di situlah saya berada Tidak ada nama, itulah yang saya miliki Tidak perlu malu, saya di kuburan saya Ketika kaki Anda tidak menyentuh tanah Ketika hatimu sendiri meremehkanmu Saat mimpimu menelanmu Saat kamu merasa bukan dirimu sendiri Semua waktu itu Saya merindukan nyala api Saya merindukan musim gugur yang indah Bahkan sebelum memulai saya membayangkan Akhir di mana saya bisa bertepuk tangan dan tersenyum Itulah yang saya harapkan Ketika semua yang saya yakini semakin jauh Saat semua ketenaran ini berubah menjadi belenggu Tolong singkirkan keinginanku dariku Tidak peduli apa yang diperlukan Oh biarkan aku menjadi diriku sendiri Oh setiap hari dan setiap malam Rasa sakit dan pikiran kriminal yang terus-menerus Malam-malam detak jantungku membuatku terjaga Bulan sabit yang sedih tergantung di luar jendela Saya berharap malam yang indah Lebih dari status saya adalah kehidupan yang terlalu besar Dengan putus asa memegang balon yang melayang Saya bertanya di mana Anda bisa berada sekarang Ke mana Anda pergi, di mana jiwa Anda Yo di mana mimpimu? Akan menyebar melintasi langit itu Nyalakan bunga, bunga Karangan bunga bunga Akan bersinar melintasi langit itu Nyalakan bunga, bunga Karangan bunga bunga Di mana akhirku akhirnya Semuanya begitu melelahkan, dari A sampai Z Kapan topeng celaka ini akhirnya akan lepas Ya saya bukan pahlawan, saya bukan penjahat Saya hampir tidak bisa apa-apa Pemalasan berulang, ingatan berubah menjadi ganas Berbaring di lapangan, saya mengarahkan pandangan saya ke langit Sekarang saya tidak dapat mengingat apa yang sangat saya inginkan Saya percaya saya bahagia, sekarang hanya kenangan Ya saya sudah pergi, tidak peduli apa yang ada di depan Tidak peduli apa itu Kenangan memegang tepi fajar dan meludahkan sesuatu Masyarakat semuanya untuk suara paling keras Dan di sinilah aku, masih berbicara dalam diam Selain itu, perahu yang sedang mekar penuh Untuk menghadapi semua prasangka dan kesalahpahaman Saya tidak terlalu peduli untuk dilempar ke udara Didasarkan pada kedua kaki saya sendiri Di antara bunga-bunga tanpa nama Saya tidak bisa pergi ke bintang lagi, saya tidak bisa Dengan kaki telanjang, saya hanya pergi Ke tujuan tanpa tujuan Bahkan tidak mengetahui kesedihanku sendiri Bahkan berteman dengan bayang-bayang Aku akan pergi Akan menyebar melintasi langit itu Nyalakan bunga, bunga Karangan bunga bunga Akan bersinar melintasi langit itu Nyalakan bunga, bunga Karangan bunga bunga Berhenti dan ternyata bertelanjang kaki dengan anggun Tidak ada yang pernah dimaksudkan untuk menjadi milikku Dan jangan bilang seperti kamu harus menjadi seseorang Karena aku tidak akan pernah menjadi seperti mereka (Nyalakan bunga) Ya, awal saya adalah puisi Satu-satunya kekuatan dan impian saya yang melindungi saya sejauh ini Membakar kembang api untuk membuat bunga Masa kecil sampai keabadian Saya akan tinggal di ladang tandus ini Ah, aku akan kembali suatu hari nanti Akan menyebar melintasi langit itu Nyalakan bunga, bunga Karangan bunga bunga Akan bersinar melintasi langit itu Nyalakan bunga, bunga Karangan bunga bunga Ladang bunga, di situlah saya berada Lahan terbuka, di situlah saya berada Tidak ada nama, itulah yang saya miliki Tidak perlu malu, saya di kuburan saya Ketika kaki Anda tidak menyentuh tanah Ketika hatimu sendiri meremehkanmu Saat mimpimu menelanmu Saat kamu merasa bukan dirimu sendiri Semua waktu itu