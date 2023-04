JAKARTA - Lirik lagu Cupid dari Fifty Fifty yang viral di Tiktok akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut ramai disukai pecinta K-Pop.

Lirik Lagu Cupid dari Fifty Fifty

La, la, la, la-la-la

La, la-la-la, la, la-la-la

Bulkkeojin romantic all my life

Nae juwineun ontong lovely day

Nae nun soge bichin arrow sign

(Oh why, oh why, oh why, oh why?)

I'm feeling lonely (Lonely)

Geuman hilkkeutdaego malhaejwoyo hold me (Hold me)

Dasi crying in my room

Sumgigo sipeo (Say what you say, but I want it more)

But still I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid

Neol mideun naega jeongmal stupid

Boyeojulge sumgyeowatdeon love, is it real?

Cupid is so dumb

Tto kkumgireul geonneun every day

Nun tteumyeon dasi tto flew away

Waiting around is a waste (Waste)

Na soljiki jigeumi pyeonhae

Sangsangmankeum jjarithan geolkka?

Now I'm so lonely (Lonely)

Maeil kkumsogeseo yeonseupaetjyo kiss me (Kiss me)

Dasi crying in my room

Pogihalkkabwa (Say what you say, but I want it more)

But still I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid

Neol mideun naega jeongmal stupid

Boyeojulge sumgyeowatdeon love, is it real?

Cupid is so dumb

I'm so lonely, hold me tightly

Jjarithan geol wonhae who will really love me truly

Naege gidarimeun eopseo I can't wait

Deoneun mitji ana now I'm gonna make it mine

Love is a light, I'ma show my love is right

It's not a joke, so give it to me right now

No more chance to you

You know, hey, d-d-d-dumb boy

Kkumsoge maeil bam

Someone who will share this feeling

I'm a fool

A fool for love, a fool for love

I gave a second chance to Cupid

Neol mideun naega jeongmal stupid

Boyeojulge sumgyeowatdeon love, is it real?

Cupid is so dumb

I gave a second chance to Cupid

(Hopeless girl is seeking)

Neol mideun naega jeongmal stupid

(Someone who will share this feeling)

Dasi hanbeon mot deureun cheok gihoereul julge

(I'm a fool)

Cupid is so dumb

(A fool for love, a fool for love)

Demikian lirik Lagu Cupid dari Fifty Fifty yang viral di Tiktok.

