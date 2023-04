SEOUL - Lirik lagu 'Set Me Free Pt.2' milik Jimin BTS yang dirilis pada pada Jumat (17/3/2023).

Diketahui, lagu tersebut masuk dalam album debut solonya bertajuk 'FACE'.

Berikut ini lirik lagu 'Set Me Free Pt.2' - Jimin BTS:

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

I got a good time

Yeah, time to get mine

Hemaesseo, miro

Hennessy and night

I never stop, I never stop

Dasi repe-e-eat

I never stop, fuck all your opps

Finally free-e-e

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah

Kkeute meomchwo seon na

Not yet, not yet

Doraboji ana

Now, yeah, now, yeah

Naraga butterfly-y-y

Finally free-e-e

[Pre-Chorus]

Look at me now (Me now)

Deo isang apado sumji ana

Michiji anki wihae michiryeoneun geot

Jinagan nareul wihae soneul deureo

[Chorus]

Now, set me free-e-e

Set me free-e-e

Set me free-e-e

Set me free-e-e

Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

Berikut ini terjemahan Bahasa Indonesia 'Set Me Free PT.2' - Jimin BTS: Aku bersenang-senang Ya waktu untuk mendapatkan milikku Aku berjalan dalam labirin Hennessy dan malam "Aku tidak pernah berhenti, aku tidak pernah berhenti" Sekali lagi, ulangi "Aku tidak pernah berhenti, persetan dengan semua opps" Akhirnya bebas Ah ya, ah ya Aku berdiri di tepi Belum, belum Aku tidak akan melihat ke belakang Sekarang ya, sekarang ya Terbang jauh, kupu-kupu Akhirnya bebas Lihat aku sekarang Aku tidak akan bersembunyi lagi meskipun itu menyakitkan Menjadi gila untuk tetap waras Angkat tanganmu untuk masa laluku Sekarang bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Aku merasa sedih Masih dalam labirin Tapi aku tidak punya waktu untuk menghancurkan jiwa Biarkan aku mengalir Hei bodoh, minggir saja Diam, persetan Aku sedang dalam perjalanan Ah ya, ah ya Ini dimulai, waktu utamaku Lupakan, lupakan Aku akan dengan senang hati naik Sekarang ya, sekarang ya Terbang jauh, kupu-kupu Akhirnya bebas Lihat aku sekarang Aku tidak akan berhenti bahkan jika mereka mengejekku Menjadi gila untuk tetap waras Angkat tanganmu untuk masa laluku Sekarang bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku Bebaskan aku