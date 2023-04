SEOUL – Lirik lagu ‘Flower’ milik Jisoo BLACKPINK, yang dirilis pada Jumat (31/3/2023). Diketahui, Jisoo merupakan member BLACKPINK terakhir yang merilis album debut solo.

Diketahui, lagu 'Flower' berkisah tentang hubungan pria dan wanita yang berjalan dengan baik. Sehingga hanya kenangan baik seperti bunga yang harum.

Berikut ini lirik lagu ‘Flowers’ – Jisoo BLACKPINK:

ABC doremimankeum chakaetdeon na

Geu nunbichi ssak byeonhaetji eojjeomyeon i ttohan nanikka

Nan paran nabicheoreom naraga

Japji mothan geon da ne moksinikka

Hwaljjak kkotpiwotdeon sigando ije modu

Naegen lie lie lie

Bulge tabeoryeojin neowa na

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

You and me, michil deusi tteugeowotjiman

Cheochamhage jitbalpyeojin nae hanappunin laillak

Nan hayan kkochipcheoreom naraga

Japji aneun geoseun neonikka

Sallangsallang buneun barame ikkeullyeo

Bomeun ojiman urin bye bye bye

Bulge tabeoryeojin neowa na

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Ijen annyeong goodbye

Dwineun jeoldae an bwa

Miryeoniran ireumui ipsae hana

Bombie neoegeseo tteoreojyeo

Kkothyanggiman nama

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Berikut ini terjemahan Bahasa Indonesia lagu ‘Flowers’ – Jisoo BLACKPINK: ABC Do-Re-Mi, aku sebaik itu Tatapan mata yang berubah drastis itu mungkin juga sisiku yang lain Aku terbang seperti kupu-kupu biru Ini semua karenamu yang tidak mencegahku Bahkan ketika kita mekar sempurna Semuanya adalah bohong bohong bohong untukku Kamu dan aku yang terbakar hingga berwarna merah tua Aku tidak apa-apa, apakah kamu juga? Di hari yang indah tanpa awan sedikit pun Tidak ada yang tersisa kecuali aroma bunga Tidak ada yang tersisa kecuali aroma bunga BACA JUGA: Lirik dan Chord Gitar Lagu Cupid dari Fifty Fifty yang Viral di TikTok Kamu dan aku, walaupun kita begitu mencintai Diinjak-injak dengan kejam, satu-satunya bunga lilac milikku Aku terbang seperti kelopak bunga putih Semuanya karenamu yang tidak mencegahku Tergoda akan angin yang lembut Musim semi datang, tapi kita mengatakan bye bye bye Kamu dan aku yang terbakar hingga berwarna merah tua Aku tidak apa-apa, apakah kamu juga? Di hari yang indah tanpa awan sedikit pun Tidak ada yang tersisa kecuali aroma bunga Tidak ada yang tersisa kecuali aroma bunga Sekarang, selamat tinggal selamat tinggal Tak akan pernah melihat masa lalu lagi Sebuah daun yang bernama keraguan Jatuh menjauh darimu karena hujan di musim semi Tidak ada yang tersisa kecuali aroma bunga Tidak ada yang tersisa kecuali aroma bunga