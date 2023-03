JAKARTA - Lirik Lagu dan chord gitar Januari dari The Bakuucakar featuring Anneth akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Lagu tersebut kerap dicari oleh netizen.

Lirik Lagu dan chord gitar Januari dari The Bakuucakar featuring Anneth

BACA JUGA: Lirik Lagu De Ra Go dari Jill Vidal Yang Viral di Tiktok

F -C A#

A# -C -Dm -C

A# C Dm

Berat bebanku

A# C Dm

Meninggalkanmu

A# C Dm C F

Separuh nafas jiwaku

C A#

sirna

A# C Dm

Bukan salahmu

A# C Dm

Apa daya ku

A# C Dm C F

Mungkin benar cinta sejati

C Dm C A#

Tak berpihak pada kita

A# C F

Kasihku

C Dm

Sampai di sini kisah kita

C A#

Jangan tangisi keadaannya

F Gm F C

Bukan karna kita berbeda

Dm C F

Dengarkan

C Dm

Dengarkan lagu lagu ini

C A#

Melodi rintihan hati ini

F Gm

Kisah kita berakhir di

C Dm

Januari

C -F A# A#

A# C Dm

Bukan salahmu

A# C Dm

Apa daya ku

A# C Dm C F

Mungkin benar cinta sejati

C F A#m C Dm A#

Tak berpihak pada kita

A#

Dm C F

Kasihku

C Dm

Sampai di simalykordni kisah kita

C A#

Jangan tangisi keadaannya

F Gm F C

Bukan karna kita berbeda

Dm C F

Dengarkan

C Dm

Dengarkan lagu lagu ini

C A#

Melodi rintihan hati ini

F Gm

Kisah kita berakhir di

C F F

Januari

C# G# C# G#

Slamat tinggal kisah sejatiku

F# G# Fm Fm

ooo pergilah

C# C# F#m -A#m

A#m B B F# G#

C# F# -A#m A#m

B F# E C#m D

Em D G

Kasihku

D Em

Sampai di sini kisah kita

D C

Jangan tangisi keadaannya

G Am G F

Bukan karna kita berbeda

Em D G

Dengarkan

D Em

Dengarkan lagu lagu ini

D C

Melodi rintihan hati ini

G Am Am

Kisah kita berakhir

G G

ohhh

C

berakhir

D Em D G C

di Januari

C

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)