JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Jangan Ada Dusta di Antara Kita dari Broery Marantika feat Dewi Yull akan dibahas dalam artikel ini. Lagu tersebut masih dicari banyak netizen hingga saat ini.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Jangan Ada Dusta di Antara Kita dari Broery Marantika feat Dewi Yull

Intro: C G Am G-F G C F-G-C G-F-C

C G Am

Ketika pertama kujumpa denganmu

F Em Dm G

Bukankah pernah kutanyakan padamu kasih

C G Am

Takkan kecewakah kau pada diriku

F Em Dm G

Takkan menyesalkah kau hidup denganku kasih

C G Am

Memang kau bukan yang pertama bagiku

F Em Dm G

Pernah satu hati mengisi hidupku dulu

C G Am

Dan kini semua kau katakan padaku

F Em Dm G

Jangan ada dusta di antara kita kasih

Musik : C G Am G F G C

Reff:

Am Em F C

Semua terserah padamu aku begini adanya

Am Em F

Kuhormati keputusanmu, apapun yang akan

D G

Kau katakan...

F C

sebelum terlanjur

F C

kita jauh melangkah

G C

kau katakan saja

C G Am F Em

(………… Kasih, apapun adanya dirimu…)

Dm G

(Aku akan selalu sayang padamu)

Musik: C G Am G-F G C

Kembali ke: (*)

Coda: C G Am G-F G C

Kembali ke: Reff

Outro: C G Am G-F G C F-G-C

