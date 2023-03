JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Deen Assalam dari Sabyan Gambus akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Lagu tersebut cocok untuk menyambut Ramadhan 2o23.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Deen Assalam dari Sabyan Gambus

Capo fret 4

[Intro]

C Am C

Hemmm heemm hemm

C

Killa hadzil ard

G

maatakfii masahah

F G

Lau na'isibila samahah

F G

Winta 'ayasna bahab

F G

Lau tadiqil ardi naskin

C

kalli kolb

C

Killa hadzil ard

G

Maatakfii masahah

F G

Lau na'isibila samahah

F G

Wanta 'ayasna bahab

F G

Lau tadiqil ardi naskin

C

kalli kolb

[Reff]

C G

Abtahiyyat wabsalaam

Am F

Ansyaru ahlal kalam

G

Zainuddin yahtirom

C G

Abmahabbat wabtisam

Am F

Ansyaru bainil anam

G C

Hadahu din assalaam

[Intro]

C Am C

Hemmm heemm hemm

C

Killa hadzil ard

G

Maatakfii masahah

F G

Lau na'isibila samahah

F G

Wanta 'ayasna bahab

F G

Lau tadiqil ardi naskin

C

kalli kolb

[Reff]

C G

Abtahiyyat wabsalaam

Am F

Ansyaru ahlal kalam

G

Zainuddin yahtirom

C G

Abmahabbat wabtisam

Am F

Ansyaru bainil anam

G (Am)

Hada hu din assalaam

[Song]

Am G F Em

Dm G

din assalaam aamm

*)

C G

Abtahiyyat wabsalaam

-E/G# Am F

Ansyaru ahlal kalam

G

Zainuddin yahtirom

C G

Abmahabbat wabtisam

-E/G# Am F

Ansyaru bainil anam

G C

Hadahu din assalaam

[Reff End]

C G

Abtahiyyat wabsalaam

-E/G# Am F

Ansyaru ahlal kalam

G

Zainuddin yahtirom

C G

Abmahabbat wabtisam

-Em E/G# Am F

Ansyaru bainil anam

G F Dm Am G

Hada hu din assalaam

-Em F C

din as salaam aamm

