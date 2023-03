JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Marhaban ya Ramadhan yang dinyanyikan oleh Syakir Daulay.

Lagu yang dinyanyikan oleh pemuda 21 tahun itu dirilis pada 12 April 2021.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Marhaban ya Ramadhan - Syakir Daulay:

Intro : Am Dm Dm F E

Am Dm Dm Am E

.

Am Dm

Marhaban Marhaban Marhaban Yaa Ramadhan

Dm F

Marhaban Marhaban Marhaban syahros shiam

F E

Marhaban Marhaban Marhaban Yaa Ramadhan

E Am-Am-G-Am

Marhaban Marhaban syahrol qiam..

.

Am Dm

sampailah diriku padamu Yaa Ramadhan

Dm F

gembira hatiku menyambutmu Ramadhan

F E

buaian Illahi padamu Yaa Ramadhan

E Am

cintaku padamu Yaa Ramadhan..

E Am

cintaku padamu Yaa Ramadhan..

Reff I :

F Dm

diriku padamu Yaa Ramadhan

G C

siang malam padamu Yaa Ramadhan

F E

ku harap cintamu Yaa Ramadhan

E Am

Ramadhan Ramadhan Yaa Ramadhan

E Am-Am-G-Am

Ramadhan Ramadhan Yaa Ramadhan..

.

Int. Am Dm Dm F E

Am Dm Dm Am E

.

Am Dm

Nabi pun bersabda kepada umat-Nya

Dm F

siapa gembira padamu Yaa Ramadhan

F E

haramlah jasadnya masuk ke neraka

E Am

cintaku sayangku Yaa Ramadhan..

E Am

cintaku sayangku Yaa Ramadhan..

.

Reff II :

F Dm

Lailatul Qodar malam penuh ampunan

G C

Lailatul Qodar malam harapan

F E

Lailatul Qodar seribu bulan

E Am

hati senang bahagia Yaa Ramadhan

E Am-Am-G-Am

hati senang bahagia Yaa Ramadhan..

.

Musik : Am Dm Dm F E

Am Dm Dm Am E

BACA JUGA: Yovie Widianto Harapkan Kemajuan Industri Musik Tanah Air dan Kesejahteraan Musisi

(Spoke)

"Nabi kita Muhammad Sholallahu Alaihi Wasalam

pernah bersabda : barangsiapa yang berpuasa pada bulan

Ramadhan, karena ilam dan mengharap

ridho dari Allah, maka akan diampuni

dosa-dosanya terdahulu. mari kita sambut Ramadhan"

.

Tab. Am-Am-G-Am

.

Am Dm

Marhaban Marhaban Marhaban Yaa Ramadhan

Dm F

Marhaban Marhaban Marhaban syahros shiam

F E

Marhaban Marhaban Marhaban Yaa Ramadhan

E Am

Marhaban Marhaban syahrol qiam..

.

Reff II :

F Dm

Lailatul Qodar malam penuh ampunan

G C

Lailatul Qodar malam harapan

F E

Lailatul Qodar seribu bulan

E Am

hati senang bahagia Yaa Ramadhan

E Am

hati senang bahagia Yaa Ramadhan..

.

F Dm

berkah-Nya Nabi kita Yaa Muhammad

G C

tercurah turunlah rahmat

F E

Marhaban Ramadhan Yaa Ramadhan

E Am

Marhaban Marhaban Yaa Ramadhan

E Am-Am-G-Am

Marhaban Marhaban Yaa Ramadhan..

.

Outro : Am Dm Dm F E

Yaa.. Ramadhan..

Am Dm Dm Am E Am

Ya.. syahros shiam..

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)