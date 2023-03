JAKARTA - Penyanyi muda berbakat Andmesh Kamaleng didapuk menjadi pengisi OST Film garapan sutradara Hanung Bramantyo, ‘Miracle in Cell No. 7’. Ia membawakan lagu daur ulang karya grup band legendaris Koes Plus berjudul ‘Andaikan Kau Datang’. Dengan lagu tersebut, Andmesh kembali menunjukkan kualitas vokalnya yang berkarakter.

Memiliki warna suara yang lembut, Andmesh sangat cocok membawakan lagu berirama sendu untuk sebuah OST film keluarga seperti ‘Miracle In Cell No. 7’ ini. Para penonton tidak akan bisa menahan rasa harunya dengan mendengar dan melihat perpaduan antara lagu yang sendu dan film yang menguras air mata.

Berikut lirik ‘Andaikan Kau Datang Kembali’ oleh Andmesh:

Terlalu indah dilupakan

Terlalu sedih dikenangkan

Setelah aku jauh berjalan

Dan kau kutinggalkan

Betapa hatiku bersedih

Mengenang kasih dan sayangmu

Setulus pesanmu kepadaku

Engkau 'kan menunggu

Andaikan kau datang kembali

Jawaban apa yang 'kan kuberi?

Adakah jalan yang kau temui

Untuk kita kembali lagi?

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Betapa hatiku bersedih

Mengenang kasih dan sayangmu

Setulus pesanmu kepadaku

Engkau 'kan menunggu

Andaikan kau datang kembali

Jawaban apa yang 'kan kuberi?

Adakah jalan yang kau temui

Untuk kita kembali lagi?

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

‘Andaikan Kau Datang’ oleh Andmesh sudah bisa didengar dan diunduh melalui seluruh platform musik digital. Jangan lupa juga untuk tonton video liriknya hanya di YouTube Channel HITS Records, ya!

