JAKARTA - Iwan Fals merilis single Patah, pada 6 Desember 2021. Menjadi salah satu track dalam album 'Pun Aku', lagu tersebut diciptakan oleh Enda Ungu dan diproduseri oleh musisi Pay Burman, Rambu Cikal, dan Lafa Pratomo.

Lagu ini berkisah tentang trauma yang dirasakan manusia di tengah kerasnya konflik kehidupan. “Terkadang, kita bisa lepas kendali. Menangis sekencang-kencangnya, berlari sejenak untuk mencari titik rekonsiliasi dalam menyelesaikan masalah,” ujarnya, pada 2021.

Patah-Iwan Fals

Intro

Am D G C C Bm

Am D

Em D/F# G

Tak mudah untukku

Am

Melupakan semua

D

Yang pernah terjadi

Em D/F# G

Kau begitu dalam

Am

T’lah tertanam di hati

D

Dan hidupku

Bm Em

Ku sesali semua

C

Kehilangan dirimu

D

Membuatku tersadar

Reffrain

Am D

Apa yang harus aku lakukaku

G D/F# Em

Bila kau pergi tinggalkanku

Am

Sungguh ku tak bisa jauh

D

Dari dirimu

Am D

Apa yang harus aku katakan

G D/F# Em

Bila cinta yakinkan aku

Am

Sungguh kau buat diriku

D

Patah hati

Musik

Am D G C C Bm

Am Bm C D

