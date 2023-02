LIRIK lagu 'Ngana Sa Tinggal' milik Dua Tahun yang kini viral di TikTok dirilis pada 2022 lalu.

Berikut ini lirik lagu 'Ngana Sa Tinggal' - Dua Tahun:

Dua Tahun

Ngana sa tinggal

Ngana pigi

Be be be bertahan

Ba ba ba basiksa

Basiksa basiksa lagi

Mati mati rasa

Rasa mo mati

Ingin mati ingin mati

Dua Tahun

Ngana sa tinggal

Ngana pigi

Be be be bertahan

Ba ba ba basiksa

Basiksa basiksa lagi

Mati mati rasa

Rasanya mati

Ingin mati ingin mati

Kambing deng kambing mo baku dapa

Ayam ayam pam pam pam basilet

Mar ternyata binatang

Memang kita sa curiga

Kalau torang dua suka main di belakang

Pam pam pam basilet

Kambing deng kambing mo baku dapa

Ayam ayam pam pam pam basilet

Mar ternyata binatang

Memang kita sa curiga

Kalau torang dua suka main di belakang

Pam pam pam basilet

