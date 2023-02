JAKARTA – Lirik lagu dan chord gitar ‘Melankolia’ yang dirilis Efek Rumah Kaca pada 2007 lalu. Lagu tersebut masuk dalam album ‘Efek Rumah Kaca’.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar ‘Melankolia’ – Efek Rumah Kaca:

Kunci C

Intro:

Am Dm

Am Dm Em Am

Em Dm

E Am E Dm

Tersungkur di sisa malam

E Am E Dm

Kosong dan rendah gairah

Em Am E Dm

Puisi yang romantik

E Am Em Dm

Menetes dari bibir

Dm Am

Murung itu sungguh indah

Dm Am

Melambatkan butir darah

F Am D Am

Nikmatilah saja kegundahan ini

F Am Dm Am

Segala denyutnya yang merobek sepi

F C Am

Kelesuan ini jangan lekas pergi

F Dm G Am

Aku menyelami sampai lelah hati

Dm E Am E Dm

Puisi yang romantis

Dm E Am Em Dm

Menetes dari bibir

Dm Am

Murung itu sungguh indah

Dm Am

Melambatkan butir darah

Dm F Am D

Nikmatilah saja kegundahan ini

Am F Am Dm

Segala denyutnya yang merobek sepi

Am F C

Kelesuan ini jangan lekas pergi

Am F Am Dm

Aku menyelami sampai lelah hati

G F Am D

Nikmatilah saja kegundahan ini

Am F Am Dm Am

Segala denyutnya yang merobek sepi

F C Am

Kelesuan ini jangan lekas pergi

F Am Dm G Am

Aku menyelami sampai lelah hati

Dm Am

Melankolia

Dm Am Em-Am-Dm

Melankolia

Dm Am Em-Am-Dm

Melankolia

Dm Am Em-Am-Dm

Melankolia

CHORD KUNCI G

Intro:

Cm Fm

Cm Fm Gm Cm

Gm Fm

G Cm G Fm

Tersungkur di sisa malam

G Cm G Fm

Kosong dan rendah gairah

Gm Cm G Fm

Puisi yang romantik

G Cm Gm Fm

Menetes dari bibir

Fm Cm

Murung itu sungguh indah

Fm Cm

Melambatkan butir darah

Ab Cm F Cm

Nikmatilah saja kegundahan ini

Ab Cm Fm Cm

Segala denyutnya yang merobek sepi

Ab Eb Cm

Kelesuan ini jangan lekas pergi

Ab Fm Bb Cm

Aku menyelami sampai lelah hati

Fm G Cm G Fm

Puisi yang romantis

Fm G Cm Gm Fm

Menetes dari bibir

Fm Cm

Murung itu sungguh indah

Fm Cm

Melambatkan butir darah

Fm Ab Cm F

Nikmatilah saja kegundahan ini

Cm Ab Cm Fm

Segala denyutnya yang merobek sepi

Cm Ab Eb

Kelesuan ini jangan lekas pergi

Cm Ab Cm Fm

Aku menyelami sampai lelah hati

Bb Ab Cm F

Nikmatilah saja kegundahan ini

Cm Ab Cm Fm Cm

Segala denyutnya yang merobek sepi

Ab Eb Cm

Kelesuan ini jangan lekas pergi

Ab Cm Fm Bb Cm

Aku menyelami sampai lelah hati

Fm Cm

Melankolia

Fm Cm Gm Cm Fm

Melankolia

Fm Cm Gm Cm Fm

Melankolia

Fm Cm Gm Cm Fm

Melankolia

