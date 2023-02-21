JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut masih ramai disukai banyak orang hingga saat ini.
Berikut lirik lagu dan chord gitar Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari.
Intro: Am Dm 3x E
Am Dm Am Dm
Maju mundur atas ke bawah
Am Dm E
Iya iya enggak enggak kenapa lagi
Am Dm
Apa pa sih maumu
Am Dm
Susah amat tinggal bilang
Am Dm E
ABCDEFJ and bla bla bla bla
Reff:
Am Dm Am Dm
Jangan gila, jangan gila sayang
Am G C E
Nanti kau menyesal
Am Dm Am Dm
Kira-kira kalau marah sayang
Dm G C E
Nanti kau menyesal
Am Dm Am Dm
Baik, ngambek, diam lagi diam lagi
Am Dm E
Enggak pernah jelas ampun aku
Am Dm
Apa pa sih maumu
Am Dm
Susah amat tinggal bilang
Am Dm E
ABCDEFJ and bla bla bla bla
Kembali ke Reff
Int. Am Dm 3x E
Am Dm 3x E
Musik: Am Dm Am Dm Am G C E
Kembali ke Reff 2x
Outro: Am Dm 3x E
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(aln)