Intro: Am Dm 3x E

Am Dm Am Dm

Maju mundur atas ke bawah

Am Dm E

Iya iya enggak enggak kenapa lagi

Am Dm

Apa pa sih maumu

Am Dm

Susah amat tinggal bilang

Am Dm E

ABCDEFJ and bla bla bla bla

Reff:

Am Dm Am Dm

Jangan gila, jangan gila sayang

Am G C E

Nanti kau menyesal

Am Dm Am Dm

Kira-kira kalau marah sayang

Dm G C E

Nanti kau menyesal

Am Dm Am Dm

Baik, ngambek, diam lagi diam lagi

Am Dm E

Enggak pernah jelas ampun aku

Am Dm

Apa pa sih maumu

Am Dm

Susah amat tinggal bilang

Am Dm E

ABCDEFJ and bla bla bla bla

Kembali ke Reff

Int. Am Dm 3x E

Am Dm 3x E

Musik: Am Dm Am Dm Am G C E

Kembali ke Reff 2x

Outro: Am Dm 3x E

