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Lirik Lagu dan Chord Gitar Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari

Selvianus, Jurnalis · Selasa 21 Februari 2023 19:46 WIB
https: img.okezone.com content 2023 02 21 619 2768973 lirik-lagu-dan-chord-gitar-jangan-gila-dari-bunga-citra-lestari-sNQwRFESRi.jpg Lirik lagu dan chord gitar jangan gila dari Bunga Citra Lestari (Foto: IG BCL)
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JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut masih ramai disukai banyak orang hingga saat ini.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari.

Lirik lagu dan chord gitar Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari (BCL)

Intro: Am Dm 3x E

Am Dm Am Dm

Maju mundur atas ke bawah

Am Dm E

Iya iya enggak enggak kenapa lagi

Am Dm

Apa pa sih maumu

Am Dm

Susah amat tinggal bilang

Am Dm E

ABCDEFJ and bla bla bla bla

Reff:

Am Dm Am Dm

Jangan gila, jangan gila sayang

Am G C E

Nanti kau menyesal

Am Dm Am Dm

Kira-kira kalau marah sayang

Dm G C E

Nanti kau menyesal

Am Dm Am Dm

Baik, ngambek, diam lagi diam lagi

Am Dm E

Enggak pernah jelas ampun aku

Am Dm

Apa pa sih maumu

Am Dm

Susah amat tinggal bilang

Am Dm E

ABCDEFJ and bla bla bla bla

Kembali ke Reff

Int. Am Dm 3x E

Am Dm 3x E

Musik: Am Dm Am Dm Am G C E

Kembali ke Reff 2x

Outro: Am Dm 3x E

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Bunga Citra Lestari

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