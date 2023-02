JAKARTA - Lirik lagu dan terjemahan I'm Gonna Be A Star dari TWICE yang viral di Tiktok akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut disukai dan kerap digunakan menjadi backsound netizen.

Berikut lirik lagu dan terjemahan I'm Gonna Be A Star.

I'm gonna be a star (Star)

I'm gonna be, I'm-I'm gonna be

I'm gonna be a star (Star; Yeah)

I'm gonna be, I-I-I'm gonna be

I'm gonna be a star (Star)

I'm gonna be, I'm-I'm gonna be

I'm gonna be a star (Star ; Yeah)

I-I-I'm gonna be, I-I-I'm gonna be

all the oppadeul and eonni’s ([all] ok, ok)

saeroun seuta do you want it? ([all] ok, ok)

siseon gojeonghae dadeul ppeonhi ([all] ok, ok)

jigeumbuteo i make you love me lo-lo-love me

i’m gonna be a star star star star star star star star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star (star)

it’s like seukailaunji da moyeo

nuga seutadaunji i’ll show ya (hi)

byeolbolil eobdeon nande ijen byeori dwaetgo

nareul bichwo jeonmangdaeneun (alright)

spotlight keojimyeon

nopge ppeodeun sonui mulgyeolwiro

padoreul tadeut neomu gomineobsi

(we goin’up, we goin’up)

jom eorin naijiman aicheoreom an gureo

ajjilhan haihirui saiedo ankkullyeo

byeongaricheoleom ppippiyag daedagado

dogsuricheoreom wiro biyaghae (fly~)

jungdogjeogin biteu wi

gappunhi ollyeonwa sweet 16’s

ham ppajyeodeulmyeon no exit

(we go-go-goin’ up)

jigeum gwie deullyeooneun hwanho

mudae wireul balghyeojuneun jomyeong

ganjeolhi neul barawatdeon geoldeul

ape seoisseo now we’re goin’ up

(go-go-goin’ up) (go-go-goin’ up)

(go-go-goin’ up) (go-go-goin’ up)

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star

I’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

watch me do my thing

wa-watch me do my thing

watch me do my thing

wa-watch me do my thing

watch me do my thing

wa-watch me do my thing

watch me do my thing

wa-watch me do my thing

yeogijeogi teojiji like wi-fi

uri timcheoreom peojyeo worldwide

hwaksirhi boyeojulge chai

you-you better think twice

jigeum gwie deullyeooneun hwanho

mudae wireul balghyeojuneun jomyeong

ganjeolhi neul barawatdeon geoldeul

ape seoisseo now we’re goin’ up

(go-go-goin’ up) (go-go-goin’ up)

(go-go-goin’ up) (go-go-goin’ up)

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

all the oppadeul and eonni’s ([all] ok, ok)

igeon sijagilppun don’t worry ([all] ok, ok)

urin eotteon seutaboda hwanhi ([all] ok, ok)

bitnaneun byeoldeuri doelgeoni-geo-geo-geonikka

i’m gonna be a star, star, star, star, star, star, star, star

i’m gonna be i’m-i’m gonna be

i’m gonna be a star (star)



Terjemahan I'm Gonna Be A Star Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi



Semua oppa dan eonnis (OK, OK)

Bintang baru, apakah Anda menginginkannya? (Oke, oke)

Semua orang menatap saya (OK, OK)

Saat ini aku membuatmu mencintaiku, lo-cintai aku



Aku akan menjadi bintang, bintang, bintang

Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang bintang



Ini seperti semuanya berkumpul di sky lounge

Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa yang bukan bintang bawah (Hai)

Dalam prosesnya, saya tanpa sadar menjadi "di bawah umur"

Tapi sekarang bintang, lihat aku bersinar (Baiklah)



Sorotan besar

Melambaikan tangan terulur tinggi di atas

Tanpa ombak, saya sangat khawatir

Kita naik, kita naik



Tapi aku tidak bisa sedikit seperti anak kecil

Bahkan tidak di antara semua sepatu hak tinggi

Bip bip seperti anak ayam, aku satu dari banyak

Tapi aku akan melompat seperti elang (Terbang)



Masukkan semua hal di atas sebagai irama

Kecanduan sweet 16s

Tidak ada jalan keluar yang disebutkan, hanya menjadi contoh

Kami pergi-pergi-naik



Anda akan mendengar sorakan di telinga Anda sekarang

Nyalakan lampu panggung

Saya sangat berharap untuk gadis-gadis keren

Berdiri di depan, sekarang kita akan naik



Naik-naik-naik

Naik-naik-naik

Naik-naik-naik

Naik-naik-naik



Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi



Perhatikan saya melakukan pekerjaan saya

A-lihat aku melakukan pekerjaanku

Perhatikan saya melakukan pekerjaan saya

A-lihat aku melakukan pekerjaanku

Perhatikan saya melakukan pekerjaan saya

A-lihat aku melakukan pekerjaanku

Perhatikan saya melakukan pekerjaan saya

wa-wa-lihat aku wa-wa-lihat aku



Di seluruh dunia seperti wi-fi

Tim kami meledak seperti itu, di seluruh dunia

Selalu saya akan menunjukkan perbedaan

Anda-Anda sebaiknya berpikir dua kali



Anda akan mendengar sorakan di telinga Anda sekarang

Nyalakan lampu panggung

Saya sangat berharap untuk gadis-gadis keren

Berdiri di depan, sekarang kita akan naik



Naik-naik-naik

Naik-naik-naik

Naik-naik-naik

Naik-naik-naik



Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi



Semua oppa dan eonnis (OK, OK)

Ini baru permulaan, jangan khawatir (OK, OK)

Kami lebih terang dari bintang manapun (OK, OK)

Aku akan menjadi bintang shing, aku tahu itu



Aku akan menjadi bintang, bintang, bintang

Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang

Aku akan menjadi aku-aku akan menjadi

Aku akan menjadi bintang bintang