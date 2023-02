JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Angin dari Dewa 19 feat Virzha akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu Tersebut semakin viral usai Dewa 19 menghelat konser Pesta Rakyat beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Ternyata Ini Perbedaan Band Dewa dengan Dewa 19

BACA JUGA:7 Lagu Dewa 19 Paling Populer Sepanjang Masa

Berikut lirik lagu dan chord gitar Angin dari Dewa 19 feat Virzha.

[Intro] Am C Am G (2x)

G Em Bm D

Angin tolonglah aku sedang jatuh cinta

G Em Bm D

Tapi aku tak punya nyali tuk katakan

Dm E Am C

Bahwasanya setiap hari ku merindukan dia

G Em Bm D

Angin masukan aku kedalam mimpinya

G Em Bm D

Jadikan aku raja dan dia ratunya

Dm E Am C

Buat dia selalu memikirkan diriku

[Chorus]

Em Bm

Angin katakan padanya

Dm Am

Bahwa aku cinta dia

Em Bm

Angin sampaikan padanya

Dm Am

Bahwa aku butuh dia

[Intro] Am C

G Em Bm D

Angin tancapkanlah busur panah cintaku

G Em Bm D

Tancapkanlah cepat tepat dijantung hatinya

Dm E Am C

Sebelum hatinya jadi beku dan membatu

[Chorus]

Em Bm

Angin katakan padanya

Dm Am

Bahwa aku cinta dia

Em Bm

Angin sampaikan padanya

Dm Am

Bahwa aku butuh dia

[Intro] Am C Am G (2x)

[Interlude] G Em Bm D (2x)

Dm E Am C

[Chorus]

Em Bm

Angin katakan padanya

Dm Am

Bahwa aku cinta dia

Em Bm

Angin sampaikan padanya

Dm Am

Bahwa aku butuh dia

Em Bm

Angin katakan padanya

Dm Am

Bahwa aku cinta dia

Em Bm

Angin sampaikan padanya

Dm Am

Bahwa aku butuh dia

[Coda] G Em Bm D (2x) Dm E Am C

G Em Bm D (2x) Dm E Am C

Am C Am C Am C

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)