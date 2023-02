JAKARTA - Pertengahan Januari 2023, Miley Cyrus memberi kejutan dengan merilis lagu Flower. Dalam lagu tersebut, musisi 30 tahun itu menceritakan bagaimana dia bisa melakukan sendiri apa yang dilakukan pasangannya. Berikut lirik lengkap, chord gitar, dan artinya dalam bahasa Indonesia.

Flower-Miley Cyrus

Intro

Cmaj7

Verse 1

Am Dm

We were good, we were gold

(Kita baik, kita hebat)

G C

Kind of dream that can't be sold

(Mimpi yang tak bisa dijual)

Am Dm

We were right 'till we weren't

(Kita baik-baik saja sampai semuanya berubah)

G C

Built a home and watched it burn

(Membangun rumah dan melihatnya hangus terbakar)

Pre-Chorus

Am Dm

Mmm..I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie

(Aku tak mau meninggalkanmu, aku enggan berbohong)

E7

Started to cry but then remembered I...

(Mukai menangis, tapi ingat kalau aku...)

Chorus

Am Dm

I can buy my self flowers

(Aku bisa membeli bunga untuk diri sendiri)

G C C/B

Write my name in the sand

(Menulis namaku di atas pasir)

Am Dm

Talk to my self for hours

(Bicara sendiri selama berjam-jam

G C C/B

Say things you don't understand

(Mengatakan hal-hal yang tak kumengerti.

A Dm

I can take my self dancing

(Aku bisa menari sendiri)

G C C/B

And I can hold my own hand

(Dan bisa memegang tangan sendiri)

F E7 Am

Yeah, I can love me better than you can

(Aku bisa mencintai diriku lebih baik darimu)

Post Chorus

Dm

Can love me better, I can love me better, baby

(Bisa mencintai diri sendiri lebih baik, aku bisa me cintai diriku lebih baik sayang)

G C C/B

Can love me better, I can love me better, baby

(Bisa mencintai diri sendiri lebih baik, aku bisa mencintai diriku lebih baik sayang)

Verse 2

Am Dm

Paint my nails, cherry red

(Mewarnai kukuku dengan warna merah cherry)

G C Cmaj7

Match the roses that you left

(Seperti warna bunga mawar yang kau tinggalkan)

Am Dm

No remorse, no regret

(Tanpa penyesalan, tidak ada kesedihan)

G C Cmaj7

I forget every word you said

(Bahkan aku sudah lupa setiap kata yang kau ucapkan)

Pre-Chorus

Am Dm

Oh, I didn't wanna leave you baby, I didn't wanna fight

(Oh, aku tak mau meninggalkanmu sayang, aku tak mau bertengkar)

E7

Started to cry but then remembered I...

(Mulai menangis namun aku ingat bahwa aku...)

Chorus

Am Dm

I can buy my self flowers

(Aku bisa beli bunga untuk diri sendiri)

G C C/B

Write my name in the sand

(Menulis namaku di atas pasir)

Am Dm

Talk to my self for hours

(Bicara dengan diri sendiri selama berjam-jam)

G C C/B

Say things you don't understand

(Ngobrolin hal yang kau tak akan pernah mengerti)

A Dm

I can take my self dancing

(Aku busa menari sendiri)

G C C/B

And I can hold my own hand

(Dan aku bisa menggengan tanganku sendiri(

F E7 Am

Yeah, I can love me better than you can

(Ya, aku bisa mencintai diriku sendiri lebih baik darimu)

Post Chorus

Dm

Can love me better, I can love me better baby

(Bisa mencintai diriku lebih baik, aku bisa mencintai diri sendiri lebih baik sayang)

G C C/B

Can love me better, I can love me better baby

(Bisa lebih mencintai, aku bisa mencintai diri sendiri lebih baik sayang)

Am Dm

Can love me better, I can love me better baby

(Bisa lebih mencintai, aku bisa mencintai diri sendiri lebih baik sayang)

G C

Can love me better

(Bisa mencintai diri sendiri lebih baik)

Pre-Chorus

I didn't wanna leave you baby, I didn't wanna fight

(Aku tak ingin meninggalkanmu sayang, aku tak mau bertengkar)

E7

Started to cry but then remembered I...

(Aku mulai menangis dan ingat bahwa aku...)

Chorus

Am Dm

I can buy my self flowers

(Aku bisa beli bunga sendiri)

G C C/B

Write my name in the sand

(Menulis namaku di pasir)

Am Dm

Talk to my self for hours

(Bicara dengan diri sendiri berjam-jam)

G C C/B

Say things you don't understand

(Ngobrolin hal yang tak akan kau mengerti)

A Dm

I can take my self dancing

(Aku bisa menari sendiri)

G C C/B

And I can hold my own hand

(Dan menggenggam tangan sendiri)

F E7 Am

Yeah, I can love me better than you can

(Ya, aku bisa mencintai diriku sendiri lebih baik darimu)

Outro

Dm

Can love me better, I can love me better baby

(Bisa lebih mencintai, aku bisa mencintai diri sendiri lebih baik sayang)

G C C/B

Can love me better, I can love me better baby (baby yeah)

(Bisa lebih mencintai, aku bisa mencintai diri sendiri lebih baik sayang)

Am

Can love me better, I can love me better baby

(Bisa lebih mencintai, aku bisa mencintai diri sendiri lebih baik sayang)

G C C/B Am

Can love me better I..

(Bisa lebih mencintai diriku lebih baik)*

