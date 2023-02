JAKARTA - Lirik lagu dan chord Gitar Kelayung Layung dari Denny Caknan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut disukai banyak pendenganr musik dangdut.

Berikut lirik lagu dan chord Gitar Kelayung Layung dari Denny Caknan.

Intro :

Am Em Dm G

(2x)

Am Em

Ono tangis kelayung layung

Dm G

Tangise wong kang wedi mati

Am Em

Gedhongono kuncenono

Dm G

yen wes mati mongso wurungo

[Reff:]

Am Em

Ditumpakke kereto jowo

F C

Rodane..rodo manungso

Am Em

Ditutupi ambyang-ambyang

Dm G

Disirami banyune kembang

Am Em

Duh Gusti Allah

Am Em

Kulo nyuwun pangapuro

Dm G

Ning sayange wes ora ono guno…

Int :

Am Em Dm G

(2x)

Am Em

Ono tangis kelayung layung

Dm G

Tangise wong kang wedi mati

Am Em

Gedhongono kuncenono

Dm G

yen wes mati mongso wurungo

[Reff:]

Am Em

Ditumpakke kereto jowo

F C

Rodane..rodo manungso

Am Em

Ditutupi ambyang-ambyang

Dm G

Disirami banyune kembang

Am Em

Duh Gusti Allah

Am Em

Kulo nyuwun pangapuro

Dm G

Ning sayange wes ora ono guno

Kembali ke : Reff

