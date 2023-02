JAKARTA - TikTokers pasti sudah tak asing lagi dengan lagu Berbeza Kasta yang dibawakan Thomas Arya, penyanyi asal Padang. Lagu ini terkadang muncul dengan musik versi remix jedag-jedug.

Namun lagu Berbeza Kasta yang dinyanyikan Thomas Arya ini sesungguhnya memiliki alunan musik khas melayu. Memiliki makna pilu tentang tenang cinta yang harus berakhir karena perbedaan status sosial.

Video klip Berbeza Kasta pertama kali diunggah di kanal YouTube Teras Musik pada 23 Mei 2020. Kini, video tersebut telah disaksikan lebih dari 144 juta kali, dilihat pada Kamis (9/2/2023).

Berikut ini Okezone hadirkan lirik lagu dan chord gitar Berbeza Kasta.

Intro : Am G G Am

G Am G Am

Am Dm

Haruskah.. berakhir sampai di sini

G

Cinta yang dulu kita bina

F G Am

Kini telah layu di dalam hati..

Int. F G Am

Am Dm

Sudahlah.. cukuplah sampai di sini

G

Percuma saja berkasih

F G Am

Kita sudah tak sehaluan lagi..

G

Perbezaan kasta yang jauh

F G Am

Aku tahu siapalah diriku

G

Terlalu dalam jurang pemisah

F G Am E

Kasih sudah berakhir di sini saja..

Reff :

Am

Di depan orang tuamu kau malukan diriku

Dm

Kau bandingkan aku dengan dirinya

G

Kau hina diriku kau sebut tentang harta

Am

Kasihku sedar ku tiada berpunya..

G C

Kikalau kau memang tak lagi cinta

G Am

Aku kan pergi walau terluka..

Musik : Am G G Am

G Am G Am

Am Dm

Sudahlah.. cukuplah sampai di sini

G

Percuma saja berkasih

F G Am

Kita sudah tak sehaluan lagi..

G

Perbezaan kasta yang jauh

F G Am

Aku tahu siapalah diriku

G

Terlalu dalam jurang pemisah

F G Am E

Kasih sudah berakhir di sini saja..

Reff :

Am

di depan orang tuamu kau malukan diriku

Dm

kau bandingkan aku dengan dirinya

G

kau hina diriku kau sebut tentang harta

Am

kasihku sedar ku tiada berpunya..

G C

jikalau kau memang tak lagi cinta

G Am

aku kan pergi walau terluka..

G C

jikalau kau memang tak lagi cinta

G Am

aku kan pergi walau terluka..

Outro : Am G G Am

G Am G Am

