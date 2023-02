JAKARTA - Indonesia memiliki ragam budaya dan bahasa. Keunikan ini juga dibuktikan dengan hadirnya lagu-lagu khas dari setiap daerah di Tanah Air.

Salah satunya adalah lagu Rasa Sayange dari Maluku. Lagu ini diciptakan oleh Paulus Pea, penggubah lagu dari daerah berjuluk Kepulauan Rempah itu.

Lagu Rasa Sayange memiliki makna sebagai pesan untuk menyampaikan kasih sayang juga rasa peduli kepada lingkungan. Biasanya, lagu ini kerap dinyanyikan anak-anak ketika bermain.

Berikut ini Okezone ulas lirik lagu Rasa Sayange.

Rasa sayange rasa sayang sayange

Eee lihat Ambon jauh rasa sayang sayange

Mana kancil akan dikejar

Ke dalam pasar cobalah cari

Masih kecil rajin belajar

Sudah besar senanglah diri

Si amat mengaji tamat

Mengaji Qur'an di waktu fajar Biar lambat asal selamat

Takkan lari gunung dikejar

Kalau ada sumur di ladang

Boleh kita menumpang mandi

Kalau ada umurku panjang

Boleh kita berjumpa lagi

