LIRIK Lagu dan chord gitar 'Never Enough' dari Loren Allred.

Lagu 'Never Enough' yang merupakan soundtrack dari film 'The Greatest Showman, dirilis pada 2017 lalu.

Berikut ini liril lagu dan chord gitar 'Never Enough' - Loren Allred:

D

Never, never

Em C

Never, for me

For me

G

Never enough

D

Never enough

Em

Never enough

C

For me, for me, for me

[Chorus]

G

All the shine of a thousand spotlights

D

All the stars we steal from the night sky

Am Em

Will never be enough

C

Never be enough

G

Towers of gold are still too little

D

These hands could hold the world but it'll

Am Em

Never be enough

C Cm

Never be enough

[Post-Chorus]

G

For me

G

Never, never

D

Never, never

Em C

Never, for me

For me

G

Never enough

Never, never

D

Never enough

Never, never

Em

Never enough

C

For me, for me, for me

[Outro]

G

For me

