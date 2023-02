JAKARTA - Mahalini Raharja resmi merilis album perdananya bertajuk ‘Fabula’, pada 23 Januari silam. Album tersebut, memiliki total 10 track dengan enam lagu baru dan sisanya lagu hits yang telah dirilisnya selama ini.

Lagu bergenre Pop tersebut bertutur tentang perempuan yang ingin pria yang dicintainya memperjuangkan dan membuktikan cintanya. Berikut adalah lirik lengkap lagu tersebut.

Pecahkan Hatiku-Mahalini Raharja

Bukannya tak tersipu pada dirimu

Bukannya aku tak mau tunjukkan itu

Ku hanya ingin melihat perjuanganmu

Ku tak mau kau jadikan, sesaatmu

Menghindari luka masa lalu

Tak ingin seperti dulu

Yakinkanlah sayangku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Buatku tak bisa jauh

Jauh dari dirimu, dirimu

Pecahkan hatiku yang beku

And make me say I love you

Sayang yakinkanlah aku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Ku hanya ingin melihat perjuanganmu

Ku tak mau kau jadikan, sesaatmu

Menghindari luka masa lalu

Tak ingin seperti dulu

Yakinkanlah sayangku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Buatku tak bisa jauh

Jauh dari dirimu, dirimu

Pecahkan hatiku yang beku

And make me say I love you

Sayang yakinkanlah aku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Katakanlah padaku

“Aku yang terakhir untukmu”

Jadikan ratumu, istimewa di hatimu

Tell me how much i mean to you

Yakinkanlah sayangku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Tell me you need me and you wanna hold me

And make me say I love you

Pecahkan hatiku yang beku

And make me say I love you

Sayang yakinkanlah aku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Kini, lagu Pecahkan Hatiku dapat didengarkan dan diunduh melalui berbagai platform musik digital seperti Joox, Spotify, dan iTunes. Sementara video lirik lagu ini bisa Anda dengarkan melalui channel YouTube StarHits Music.*

