Capo di fret 4



C G/B Am

Jangan pergi dari diriku

F G C

Tak sanggup harus hidup tanpamu

F G Em

Karena.. jauh lebih indah

A Dm

Bila kita bersama

F G (C)

Seperti yang terjadi kemarin



Intro:

C G/B C G/B

Uuu uu



C G/B Am

Kini harus aku lewati

F G C

Langkah demi langkah yang menyepi

F G

Membalut luka lagi

Em A

Yang ku tahan hingga kini

Dm

Habis sudah nafasku

F G

Menyebut namamu, hoo



Reff:

C G/B Am

Tak kan hilang cintaku padamu

Dm

Tak kan hilang

G

Walau kau memilih pergi

C G/B Am

Tak kan hilang

Dm G

Sampai diujung waktu ku mencintamu



F Em Dm

Tak terganti, tak kan hilang

Em F G

Cintaku padamu padamu wooooho, hoo



Reff:

C G/B Am

Tak kan hilang cintaku padamu

Dm

Tak kan hilang

G

Walau kau memilih pergi

C G/B Am

Tak kan hilang

Dm G

Sampai di ujung waktu ku



C G/B Am Dm G

Tak kan hilang

C G/B Am

Tak kan hilang

Dm Em F G

Sampai diujung waktu ku

C G/B Am

Tak kan hilang cintaku padamu

Dm

Tak kan hilang

G

Walau kau memilih pergi

C G/B Am

Tak kan hilang

Dm G

Sampai diujung waktu ku mencintamu

F Em Dm G

Wo oo oo ho ku masih mencintamu



Outro:

C G/B C G/B

