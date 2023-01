JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Aisyah Istri Rasulullah dari Sabyan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut disukai pendengar musik Indonesia.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Aisyah Istri Rasulullah dari Sabyan.

Capo di fret 5 (Intro) Am Em F Dm E.. Am Dm mulia indah cantik berseri.. G C kulit putih bersih merahnya pipimu F Dm Dia Aisyah, putri Abu Bakar E Istri Rasullallah.. Am Dm sungguh sweet Nabi mencintamu.. G C hingga Nabi minum di bekas bibirmu F Dm bila marah.. Nabi kan bermanja E mencubit hidungnya.. (Chorus) Am Dm G Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi C F dengan Baginda kau pernah main lari-lari Bm E selalu bersama.. hingga ujung nyawa E Kau disamping Rasullallah.. Am Aisyah.. sungguh manis Dm G oh sirah kasih cintamu.. C F bukan persis novel mula benci jadi rindu Bm Kau istri tercinta.. E Ya Aisyah Ya Humairah.. Am Dm Rasul sayang, Rasul cintamu.. Am Dm ho.. sungguh sweet Nabi mencintamu.. G C hingga lelah nabi baring dijilbabmu.. F Dm seketika.. kau pula bermanja E mengikat rambutnya.. hoo.. (Chorus) Am Dm G Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi C F dengan Baginda kau pernah main lari-lari Bm E selalu bersama.. hingga ujung nyawa E Kau disamping Rasullallah.. Am Aisyah.. sungguh manis Dm G oh sirah kasih cintamu.. C F bukan persis novel mula benci jadi rindu Bm Kau istri tercinta.. E Ya Aisyah Ya Humairah.. (Int.) Cm Fm A# D# G# Dm G Am Dm G C F Dm E F# (Chorus) (Overtone) Bm Em A Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi D G dengan Baginda kau pernah main lari-lari C#m F# selalu bersama.. hingga ujung nyawa F# Kau disamping Rasullallah.. Bm Aisyah.. sungguh manis Em A oh sirah kasih cintamu.. D G bukan persis novel mula benci jadi rindu C#m Kau istri tercinta.. F# Ya Aisyah Ya Humairah.. Bm Rasul sayang, Rasul cintamu.. (Intro) Dm Am A# Gm A.. Dm Gm mulia indah cantik berseri.. C F kulit putih bersih merahnya pipimu A# Gm Dia Aisyah, putri Abu Bakar A Istri Rasullallah.. Dm Gm sungguh sweet Nabi mencintamu.. C F hingga Nabi minum di bekas bibirmu A# Gm bila marah.. Nabi kan bermanja A mencubit hidungnya.. (Chorus) Dm Gm C Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi F A# dengan Baginda kau pernah main lari-lari Em A selalu bersama.. hingga ujung nyawa A Kau disamping Rasullallah.. Dm Aisyah.. sungguh manis Gm C oh sirah kasih cintamu.. F A# bukan persis novel mula benci jadi rindu Em Kau istri tercinta.. A Ya Aisyah Ya Humairah.. Dm Gm Rasul sayang, Rasul cintamu.. Dm Gm ho.. sungguh sweet Nabi mencintamu.. C F hingga lelah nabi baring dijilbabmu.. A# Gm seketika.. kau pula bermanja A mengikat rambutnya.. hoo.. (Chorus) Dm Gm C Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi F A# dengan Baginda kau pernah main lari-lari Em A selalu bersama.. hingga ujung nyawa A Kau disamping Rasullallah.. Dm Aisyah.. sungguh manis Gm C oh sirah kasih cintamu.. F A# bukan persis novel mula benci jadi rindu Em Kau istri tercinta.. A Ya Aisyah Ya Humairah.. (Int.) Fm A#m D# G# C# Gm C Dm Gm C F A# Gm A B (Chorus) (Overtone) Em Am D Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi G C dengan Baginda kau pernah main lari-lari F#m B selalu bersama.. hingga ujung nyawa B Kau disamping Rasullallah.. Em Aisyah.. sungguh manis Am D oh sirah kasih cintamu.. G C bukan persis novel mula benci jadi rindu F#m Kau istri tercinta.. B Ya Aisyah Ya Humairah.. Em Rasul sayang, Rasul cintamu..

