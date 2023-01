JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Duhai Sayang dari Yura Yunita akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut begitu syahdu dan berhasil memikat pendengar musik Indonesia.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Duhai Sayang dari Yura Yunita.

[Intro] F Em Dm C F Em Dm C [Verse] Cmaj7 Tiap Tiap kata yang kau ucap C7 Ku urai yakini dan kusimak F Em Dm G Apapun itu dari pikirmu Cmaj7 Kau bawa bahagia ke dekatku C7 Kau buat kulupa tentang waktu F Em Dm C Kapanpun itu di wahanamu Am Di harummu aku hanyut Gm C Di hangatmu aku larut F Em Ingin dekat-dekat Dm G Dekat dipelukmu [Chorus] Cmaj7 Duhai sayang C7 Denganmu tenang F - Em Hanya kau yang mampu Dm G Melengkapiku Cmaj7 Duhai sayang Gm - C7 Denganmu tenang F Em Hanya kau yang mampu Dm C Buat penuh hatiku [Interlude] F Em Dm C [Pre-Chorus] Am Di harummu aku hanyut Gm C7 Di hangatmu aku larut F Em Ingin dekat-dekat Dm G Dekat dipelukmu [Chorus] Cmaj7 Duhai sayang C7 Denganmu tenang F Em Hanya kau yang mampu Dm G Melengkapiku Cmaj7 Duhai sayang Gm C7 Denganmu tenang F Em Hanya kau yang mampu Dm C Buat penuh hatiku [Bridge] E Am Bahkan saat kau tak ada Dm Hanya kau yang mampu Fm Hanya kau yang mampu E Am A# Membuatku merasa dicintai sebesar ini F G# Sebesar ini [Chorus] C# Duhai sayang C#7 Denganmu tenang F# Fm Hanya kau yang mampu D#m G# Melengkapiku A#m Duhai sayang G#m C#7 Denganmu tenang F# - F Hanya kau yang mampu D#m C# Buat penuh hatiku F# F# D#m C# Kusebut namamu dalam hening doaku.

