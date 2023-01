LAGUÂ 'Vibe' milik BIGBANG Taeyang feat Jimin BTS dirilis pada 13 Januari 2023 lalu.

Lagu tersebut langsung trending dan digandrungi oleh penggemar mereka lantaran kolaborasi tersebut cukup bersejarah.

Sejak lama, Jimin mengidolakan Taeyang yang akhirnya comeback solo setelah enam tahun.

Musik video lagu 'Vibe' juga telah didengarkan lebih dari 40 juta kali di YouTube.

BACA JUGA:Lirik dan Chord Gitar Lagu Mandar Allo Natambus

Berikut lirik lagu 'Vibe' Taeyang BIGBANG feat Jimin BTS:

Vibe

Mallon pyohyeonhal su eopjiman

Girl, You gotta know you got that vibe

Ne misoneun Fine Art

Nae yeonghoneul kkaeweo

You got me feelin' so right yeah

It's a vibe

Yeah eh

This gon' be the one and only theme song

Neoegeman gojeongdwen nae shiseon

Naegen neoran hanappunin Mission

Bulganeungeun eopseo Baby lights camera action

Naran eumak wie neoneun Topline

Neoran doshi wie naneun Skyline

Neon nae yeonghwa soge Highlight

Eoduun bamhaneul kkeute Twilight

Just gets better

Neoreul cheoeumbuteo jeongjuhaenghago shipeun maeryeok

You don't know I want your love

(Know I want your love)

I bami kkeunnagi jeone Baby

You know we got that vibe baby (hae tteul ttaekkaji)

Look at me, look at me, neukkimi naji

Look at me, look at me, neukkimi naji

You know we got that vibe baby (hae jil ttaekkaji)

Look at you, look at you, neukkimi naji

Neukkimi wa It's a vibe

This gon' be the one and only Anthem

Gamgakjeogiya Sixth sense banjeon

Jjarithae sonman jabado gamjeon

Neoreul mannagi jeonkkaji nae sesangeun amjeon

Naran mudae wie neoneun Spotlight

Neoran hangang wie naneun namsan

Deo wanbyeokhal sun eopjana

Eoduun bamhaneul kkeute Twilight

I could feel it

Neoran gonggane gachyeobeoryeosseo You're my Matrix

You don't know I want your love

(Know I want your love)

I bami kkeunnagi jeone Baby

You know we got that vibe baby (hae tteul ttaekkaji)

Look at me, look at me, neukkimi naji

Look at me, look at me, neukkimi naji

You know we got that vibe baby (hae jil ttaekkaji)

Look at you, look at you, neukkimi naji

Neukkimi wa It's a vibe

Look at the stars

Balkge binnaneun dal

All through the night

Uril bichweojugo itjana

Nal boneun neoye nunbitgwa

Jindongeul gyesok neukkigo shipeo

(You gotta know you got that vibe)

You know we got that vibe baby (hae tteul ttaekkaji)

Look at me, look at me, neukkimi naji

You know we got that vibe baby (hae jil ttaekkaji)

Look at you, look at you, neukkimi naji

Neukkimi wa It's a vibe

Baca Juga: Parents Wajib Tahu! Pasang WiFi di Rumah jadi Bikin Hemat dan Gak Khawatir Kehabisan Kuota

Follow Berita Okezone di Google News

Bahasa Indonesia lirik lagu 'Vibe' - Taeyang BIGBANG feat Jimin BTS: Aku tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, namun Girl, kau harus tahu bahwa kau memiliki getaran itu Senyummu adalah sebuah karya seni yang indah Itu membangunkan jiwaku ini Kau membuatku merasa begitu bahagia yeah Itu adalah sebuah getaran BACA JUGA:Danar Widianto Nyanyikan Sugeng Dalu Denny Caknan, Cek Liriknya di Sini! Ini adalah satu-satunya lagu kebangsaan Aku bisa merasakan indra keenam, ini adalah dorongan Berpegangan tangan, menyebabkan aliran listrik Sebelum ada dirimu, duniaku tak terkoneksi Akulah panggungnya, kaulah yang jadi Spotlight Kau itu Sungai Han, dan aku itu Namsan Tidak ada yang lebih sempurna dari ini Jatuh ke langit yang gelap seperti saat senja Aku bisa merasakannya Aku terjebak dalam ruangmu, kamu adalah matriksku Kamu tak tahu aku ingin cintamu (Tahu aku mau cintamu) Sebelum malam ini berakhir, sayang Kamu tahu kita punya getaran itu, Sayang (sampai matahari terbit) Lihatlah aku, lihatlah kau, aku punya getaran itu Lihatlah aku, lihatlah kau, aku punya getaran itu Kamu tahu kita punya getaran itu, Sayang (sampai matahari terbenam) Lihatlah dirimu, lihatlah dirimu, kamu punya getaran itu Aku bisa merasakannya, ini adalah getaran Itu tak bisa lebih sempurna lagi Senja di ujung langit malam yang gelap Sorot matau yang menatapku, Aku ingin terus merasakan getarannya. (Kau harus tahu kau memiliki getaran itu) Kau tahu kita memiliki getaran itu, sayang (sampai matahari terbit) Lihat aku, lihat aku, kau akan merasakannya Kau tahu kita memiliki getaran itu, sayang (sampai matahari terbit) Lihat dirimu, lihat dirimu, kau akan merasakannya Aku bisa merasakannya, ini adalah sebuah getaran Lihatlah bintang-bintang Bulan bersinar begitu terang Sepanjang malam ini Dia menyinari kita berdua Dan caramu menatapku Aku ingin terus merasakan getarannya (Kamu harus tahu kamu miliki getaran itu) Kamu tahu kita punya getaran itu, Sayang (sampai matahari terbit) Lihatlah aku, lihatlah kau, aku punya getaran itu Kamu tahu kita punya getaran itu, sayang (sampai mentari terbenam) Lihatlah aku, lihatlah kau, aku punya getaran itu Aku bisa merasakannya, itu adalah getaran