JAKARTA - Lirik dan chord gitar lagu Mandar Allo Natambus akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut viral di media sosial dan banyak disukai pecinta musik.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Mandar Allo Natambus.

Intro

C Em F Dm G





*

C

Mellamba Sau di Sasi'

G

Mikke'de di Pottana

F G

Mattayang Batang

C

Tomasae Dilolangang





G C

Meapami Karebamu

G

Di Banuanna Tau

F G

Muingarang Banda

C

Mua Natambusi Allo





REFF

C7 F G

Nameita' Naung

C

Allo Naung Na Tambus

G

Diong Bandi Palakang

C

Rupanna Tou Asayangngi





BACK TO REFF…



Intro

C Em F Dm Am D F G



BACK TO *

