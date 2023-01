JAKARTA - Lirik Lagu dan chord gitar Angin Kencang dari Noh Salleh akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut mendadak viral di TikTok dan disukai banyak netizen.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Angin Kencang dari Noh Salleh yang viral di TikTok

BACA JUGA:Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Segampang Itu dari Anggi Marito yang Viral di Tiktok

BACA JUGA:Lirik Lagu Mana Bunda dari Bunda Corla

[Intro]



F F C



Am Dm E



C#m







[Verse]



F#m F#m



Dalam silauan cahya membatas pandangan mata



Bm7 E A



Namun jelas ku lihat kamu



C#m F#m



Biarpun ku sedar kau kian jauh



B7 E7



Tinggalkan aku yang rapuh







[Chorus]



A



Angin kencang membawa kau



Bm7



Jauh ke sana kau hilang terus tanpa khabar



E G Bm7



Tidur malam ku mimpi indah



A D



ingat kamu



E A



ku merindui kamu







D C#m







[Verse]



F#m Bm7 E A



Apa yang ku fikirkan inilah penyiksaan biarpun beribu tahun



C#m D B7 E



Dan namun kau sentiasa dihatiku menuai senyuman mu







[Chorus]



A



Angin kencang membawa kau



Bm7



Jauh ke sana kau hilang terus tanpa khabar



E G Bm7



Tidur malam ku mimpi indah



A D



ingat kamu



E A



ku merindui kamu







D







[Solo]



F C



F C



F Em Am7 Am



Dm E







A



Angin kencang membawa kau



Bm7



Jauh ke sana kau hilang terus tanpa khabar



G Bm7 E A



Tidur malam ku mimpi indah ingat kamu







Bm7 G A E







A



Angin kencang membawa kau



Bm7



Jauh ke sana kau hilang terus tanpa khabar



G Bm7 E A



Tidur malam ku mimpi indah ingat kamu



D A



Ku merindui kamu (3x)







E F G5 C











Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)