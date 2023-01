JAKARTA - Lirik Lagu dan chord gitar Tak Segampang Itu dari Anggi Marito akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu Anggi viral di Tiktok, dan banyak disukai netizen.

Intro : C G/B Am G F G

C

Waktu demi waktu

Am F

Hari demi hari

Dm G

Sadar ku t'lah sendiri

C

Kau t'lah pergi jauh

Am F

Tinggalkan diriku

Dm A Dm

Ternyata ku rindu

Em

Senyuman yang s'lalu membungkus hati

F Am C -A

yang terluka di depan mereka

Dm Em Am

Tuhan masih pantaskah ku 'tuk bersamanya

Bb Am G

karna hati ini inginkannya

Reff:

C

Tak segampang itu

Em -E Am

Ku mencari penggantimu

A Dm Em

Tak segampang itu ku menemukan

F G C

Sosok seperti dirimu cinta

Em -E

Kau tahu betapa besar

Am G Em F

Cinta kutanamkan padamu..

Em Dm G C E

Mengapa kau memilih untuk berpisah

F Fm

Howoo.. terlalu besar ku

Em C

Taruh harapan pada dirimu..

F Fm Am -G A

Itu alasanku.. lama tanpa dirimu..

Dm

Wooo.. mereka yang bilang..

Em E Am -A

Ku akan dapat lebih darimu..

Dm G

Tak mungkin semua itu tak mudah..

C

Hoooooo..

Reff:

C Em -E Am

(ku mencari penggantimu..)

A Dm Em

Tak segampang itu ku menemukan..

F G G#

Sosok seperti dirimu.. huwoo..

(overtune)

C# Fm F

Cinta.. kau tahu betapa besar

A#m G# Fm F#

Cinta yang kutanamkan padamu..

Fm D#m G#

Mengapa kau memilih untuk

C# Fm F A#m

Berpisah.. (ku mencari penggantimu)

A# D#m Fm F# G#

Hooowo.. sosok seperti dirimu..

C# Fm F

Cinta.. kau tahu betapa besar

A#m G# Fm F#

Cinta yang kutanamkan padamu..

Fm D#m G#

Mengapa kau memilih untuk

A#m-G#/c-A#/D

Berpisah..

D#m G#

Kau memilih untuk ber..pisah..

Outro:

C# G#/C A#m G# C#

