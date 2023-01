LIRIK lagu dan chord gitar 'Saat Kau Telah Mengerti' milik Virgoun yang berhasil trending di TikTok dan Youtube.

Lagu tersebut menceritakan kisah mendalam tentang pesan seorang ayah kepada anaknya.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar 'Saat Kau Telah Mengerti' - Virgoun:

C Dm F

Nak bila suatu saat

G C

Kau dengarkan lagu ini

Dm F

Dan aku sudah

E Am

Tak ada lagi di sampingmu

Em Dm

Kau akan mengerti

Em F

Mengapa begitu menyebalkannya

G

Ku di matamu

C Dm F

Nak jika saat nanti

G C

Kau telah hidup sendiri

Dm F

Dan dunia ternyata

E Am

Tak seperti harapanmu

Em Dm

Ku ada disini

Em F

Menjadi rumah yang s'lalu

G

Menanti kepulanganmu

F G

Kelak kau kan jadi orang tua

Em Am

Seperti aku

Dm Em

Yang ingin anakmu bahagia

F G

Dengan hidupnya

C Dm

Bila bentakan kecilku

G Am

Patahkan hatimu

-G F Em

Lebih keras dari itu dunia

Dm G

Kan menghakimimu

C Dm

Ku bentuk dirimu menjadi

Bm -E Am

Engkau hari ini

Dm Em

Kau harus kuat

F

Kau harus hebat

G C F C F

Permata hatiku

C Dm F

Nak kan tiba waktu

G C

Kau harus tentukan jalanmu

Dm F

Yang mungkin tak searah

E Am

Dan indah di mataku

Em Dm

Pabila terjadi

Em F

Berjanjilah kau akan s'lalu menjadi

G

Dirimu sendiri

F G

Kelak kau kan jadi orang tua

Em Am

Semalykordperti aku

Dm Em

Yang ingin anakmu berkuasa

F G

Atas hidupnya

C Dm

Bila bentakan kecilku

G Am

Patahkan hatimu

-G F Em

Lebih keras dari itu dunia

Dm G

Kan menghakimimu

C Dm

Ku bentuk dirimu menjadi

Bm -E Am

Engkau hari ini

Dm Em

Kau harus kuat

F

Kau harus hebat

G C

Permata ha tiku

C F

Suatu hari

C F -E

Saat kau t'lah mengerti

Am Bm

Suatu hari

C#m D E

Saat kau telah mengerti

A Bm

Bila bentakan kecilku

E F#m

Patahkan hatimu

-E D C#m

Lebih keras dari itu dunia

Bm E

Kan menghakimimu

-F# B C#m

Ku bentuk dirimu menjadi

A#m -D# G#m

Engkau hari ini

C#m D#m

Kau harus kuat

E F#

Kau harus he bat

-G# C# D#m

Aku adalah jemari dan

G# A#m

Ibumu penanya

-G# F# Fm

Dan kaulah puisi terindah

D#m G#

Yang pernah tercipta

C# D#m

Semoga belaian kasihku

Cm -F A#m

Lembutkan hatimu

D#m Fm

Kau harus megah

F# A#m

Kau harus indah

-G# D#m Fm

Kau harus kuat

F#

Kau harus hebat

G# C#

Permata ha tiku

C# F# C# F# C#

