JAKARTA - Lirik Lagu dan chord gitar Bukan Manusia dari Marion Jola akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut viral dan sering kali dinyanyikan pendengar musik.

Berikut lirik Lagu dan chord gitar Bukan Manusia dari Marion Jola.

Capo fret 1 Intro : C .. Am .. G .. Em D hmm.. houwooooo.. C ..D.. hmmmm.. G D/F# di ujung kata kau sampaikan Em C selesai sudah hubungan kita Am D G -D/F# Em kau dulu yang memulai dengan indah Am D engkau juga yang akhiri dengan luka G D/F# ku teriak tanpa suara Em C sungguh menyiksa di dada Am D G -D/F# Em sering kali kau ucap kata pisah C D seakan aku buatmu tak berharga.. Reff : C D C D bila sakitku itu buatmu bahagia.. Bm Em D C jelas sudah kau bukan manusia.. D G G7 tak punya hati dan tak punya perasaan.. C D kurangku apa untuk semua pengorbanan.. Bm Em D C air mata yang jatuh tuk pertahankan.. D G D G A hubungan kita.. hmm mm.. Em F#m jutaan kali aku mencoba G A -Bm merubah akhir kisah cinta kita.. Em F#m sampai kapan pun kau tetap saja F Dm D hancurkan hati hingga tak bersisa.. D# hancur.. Reff : A#m-Cm-Fm D# C# bila sakitku itu bu-at--mu bahagia.. Cm Fm D# C# jelas sudah kau bukan manusia.. D# G# (tak punya hati dan tak punya perasaan..) G#7 C#m D B-C#m-D E kurangku apa untuk semua.. pengorbanan.. C#m F#m E D air mata yang jatuh tuk pertahankan E F#m G#m A hubungan kita.. Bm E A dan inilah akhir hubungan kita..

