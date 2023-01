JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Sampai Akhir dari Judika akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut viral dan banyak digunakan netizen di media sosial.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Sampai Akhir dari Judika.





F C F C F Am G Am Em Dm Am Dm G Am F E Am Bb Am Em F-Am-F C Intro : C Am kasih ku berjanji selalu menemani F G saat kau bersedih saat kau menangis Em Em aaa.. kan ku jaga F F aaa.. segenap cinta yang ada untukmu Reff: C F selama nafasku masih berdesah Dm Em dan jantungku terus memanggil F G indah namamu C F takkan pernah hati ini mendua Dm F sampai akhir hidup ini C Am kasih ku berjanji selalu menemani F G saat kau bersedih saat kau menangis F C aaa.. kan ku jaga F G aaa.. segenap cinta yang ada F C aaa.. percayalah F F aaa.. satu cintaku untukmu Int. C G Reff: C F selama nafasku masih berdesah Dm Em dan jantungku terus memanggil F G indah namamu C F takkan pernah hati ini mendua Dm F sampai akhir hidup ini Dm G sampai akhir C hidup ini... Outro: C





Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)