JAKARTA - Farel Prayoga menghadirkan lagu bertajuk Mangku Buku. Lagu tersebut langsung viral dan digemari pecinta musik.

Berikut, lirik Lagu dan chord gitar Mangku Buku dari Farel Prayoga.

Em Bm

Mangku Buku … Ono Sekolahan

Am D G

Ngadep Guru Mengikuti Pelajaran

Em Bm

Baca Buku …. Kuwi Kewajiban

Intro : Em Bm Em Bm, C G Am D G

Em Bm

Aku Anak Sekolah Ora Seneng Tukaran

Em Bm

Apa Lagi Tawuran Neng Tengah Dalan

C G

Belajar Yang Pasti … Dadi Nomer Siji

Am D G

Cekelane Buku … Jadi Anak Berprestasi

Em Bm

Ojo Bolos Sekolah , Ojo Lali Ibadah

Em Bm

Dadi Bocah Kudu Sing Sregep Sekolah

C G

Ayo Bangun Pagi..Lekas Lekas Mandi

Am D G

Pake Sabun Wangi Jangan Lupa Gosok Gigi

Em Bm

Aku Wes Nate Kondo Awakmu

Em Bm

Tingkatkanlah Prestasimu uye uye…

Em Bm

Sumpaho Janji Karo Hatimu

C D

Siji..Loro..Telu..

Em Bm

Mangku Buku … Ono Sekolahan

Am D G

Ngadep Guru Mengikuti Pelajaran

Em Bm

Baca Buku …. Kuwi Kewajiban

Am D G

Paling Penting Tuk Menata Masa Depan

