JAKARTA - Lagu Kamu Harus Pulang dari Slank tak lekang dimakan zaman. Lagu tersebut kerap dinyanyikan netizen, baik di media sosial ataupun di tongkrongan.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Kamu Harus Pulang dari Slank yang dibahas Okezone.

Intro : C Em F [2x]

D C G F C

C D

Pacarku ayo kita pulang

F

Waktu hampir jam dua belas malam

C D

Kita ga bisa kemana-mana lagi

F

Karena kita sudah berjanji

Int. C D F

C D

Pacarku kita harus pulang

F

Aku ga mau nanti disalahkan

C D

Dicap jelek sama keluargamu

F

Dimusuhi sama mama mu

Reff :

C Em

Kamu harus cepat pulang

F

Jangan terlambat sampai dirumah

C Em

Kamu harus cepat pulang

F D

Walau sedang nikmati malam ini

C G F

Mereka tak pernah mengerti

C G F

Mereka ga mau mengerti

C G F

Mereka tak akan mengerti

C

Itu Pasti

Int. C D F

C D

Pacarku lupakan saja

F

rencana ketempat hiduran malam

C D

Oh pacarku tunggu apa lagi

F

Jangan tunggu ayam jantan berbunyi

C D

Pacarku kamu harus pulang

F

Waktu sudah tidak memungkinkan

C D

Jangan memaksa untuk pulang pagi

F

Itu sama saja bunuh diri

Kembali ke : Reff

Musik : C D F [2x]

Kembali ke : Reff

