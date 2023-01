LAGUÂ Lift Me Up dari Rihanna kini tengah ramai berseliweran di For You Page (FYP) TikTok. Banyak pengguna platform tersebut menggunakan lagu sang penyanyi sebagai backsound kontennya.

Lagu ini sebenarnya merupakan soundtrack film Black Panther: Wakanda Forever. Ditulis bersama Ludwig Goransson dan Ryan Coogler, karya ini berhasil memikat pendengar.

Berikut ini lirik lagu Lift Me Up- Rihanna

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Lift me up) Lift me up in your arms

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need loveYou might also like

