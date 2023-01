JAKARTA - Lirik lagu dan Chord Gitar Tidurlah Yang Lelap Kawanku, Cerita Malam dari KARNAMEREKA akan dibahas di artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut viral di Tiktok dan kerap digunakan netizen.

Intro : C F C G C F C G….. C saat malam datang Em/B/ ku ajak teman-teman F berkeliling kota G C menikmati keindahan malam hari F G E Am bulan dan bintang ikut menyaksikan Dm G C petualangan kita di malam ini C F cepatlah cepat jangan sampai terlambat G C ajak kawan-kawan tuk ikut merapat F C pulang kerja ataupun pulang sekolah G F C badan lelah rasa letih jadi hilang Dm-Em-F G ku berjanji E Am kan selalu menjagamu Dm sampai kau terlelap G C dialam mimpimu.. Reff: F C tidurlah yang lelap kawanku G F sampai pagi datang C kan menerangi kamarmu C-Dm -Em - F G jangan lu pa jaga E Am senyuman indahmu Dm dan kau berkata G C tuk tetap tersenyum Musik : F C G- F C F C D F-F#-G Am Dm kalian sungguh menyenangkan G C tak terasa pagi tlah tiba Am Dm ceritamu mengesankan G.. besok lanjut lain malam ==Kembali ke : Reff F G C Am tidurlah yang lelap kawanku D G C sampai pagi datang menyambutmu F G C Am dan sambutlah mataharimu D G C yang kan menjagamu slalu.. Reff End: F C tidurlah yang lelap kawanku G F sampai pagi datang C kan menerangi kamarmu F G jangan lupa jaga E Am senyuman indahmu Dm dan kau berkata G C tuk tetap tersenyum Dm dan kau berkata G C tuk tetap tersenyum Dm dan kau berkata G Bb Am-G F-C tuk tetap….tersenyum.. ===ORIGINAL CHORD== Intro : E A E B E A E B... E saat malam datang G#m/D# ku ajak teman-teman A berkeliling kota B E menikmati keindahan malam hari A B G# C#m bulan dan bintang ikut menyaksikan F#m B E petualangan kita di malam ini E A cepatlah cepat jangan sampai terlambat B E ajak kawan kawan tuk ikut merapat A E pulang kerja ataupun pulang sekolah B A E badan lelah rasa letih jadi hilang F#m-G#m-A B ku berjanji G# C#m kan selalu menjagamu F#m sampai kau terlelap B E dia alam mimpimu Reff: A E tidurlah yang lelap kawanku B A sampai pagi datang E kan menerangi kamarmu E-F#m -G#m-A B jangan lu pa jaga G# C#m senyuman indahmu F#m dan kau berkata B E tuk tetap tersenyum Musik : A E B -A E A E F# A-Bb-B C#m F#m kalian sungguh menyenangkan B E tak terasa pagi tlah tiba C#m F#m ceritamu mengesankan B.. besok lanjut lain malam ==Kembali ke : Reff A B E C#m tidurlah yang lelap kawanku F# B E sampai pagi datang menyambutmu A B E C#m dan sambutlah mataharimu F# B E yang kan menjagamu slalu.. Reff End: A E tidurlah yang lelap kawanku B A sampai pagi datang E kan menerangi kamarmu A B jangan lupa jaga G# C#m senyuman indahmu F#m dan kau berkata B E tuk tetap tersenyum F#m dan kau berkata B E tuk tetap tersenyum F#m dan kau berkata B D C#m-B A-E tuk tetap….tersenyum..

