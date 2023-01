JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar lagu Ko Saja dari Bagarap viral di Tiktok. Lagu asal dari band lokal Papua tersebut kerap dipakai netizen di media sosial.

Berikut Lirik lagu dan chord gitar lagu Papua Ko Saja dari Bagarap.

Intro:

G D Em C

G D

say dengar

Em C

cuma ko saja yang sa sayang

G D

dan say dengar

Em C

cuma ko saja selamanya

G

selamanya dihati

Reff:

G D

di dalam sa pu hati cuma ko saja

Em C

dan tra bisa terganti masih ko sayang

G D

sa tra mau yang lain hanya ko saja

Em C G

sa hanya mau ko ko saja ko saja

G D

di dalam sa pu hati cuma ko saja

Em C

dan tra bisa terganti masih ko sayang

G D

sa tra mau yang lain hanya ko saja

Em C G

sa hanya mau ko ko saja ko saja

Interlude:

G D Em C

G D Em C

G

sa mo batahan dan tara go

D

sa bahagia cuma dengan ko

Em

sa cuma mau disamping ko

C

dan tara mungkin kas tinggal ko

G

dengar sa bilang sa bilang ini

D

sa punya cinta tra berhenti

Em

sa jaga ko tak akan letih

C

sa sayang ko sampai nanti

G

waktu trakan pernah bisa

D

untuk hapus sa pu rasa

Em

jujur sumpah sa mau bilang

C

cinta untuk ko tra hilang

G

ko yang hadir dan temani

D

sa pu hari yang sempat sunyi

Em

hati ini ko su bawah

C

hei ko itu sa punya lewa

Reff:

G D

di dalam sa pu hati cuma ko saja

Em C

dan tra bisa terganti masih ko sayang

G D

sa tra mau yang lain hanya ko saja

Em C G

sa hanya mau ko ko saja ko saja

Musik

G D Em C

G D Em C

G

sa su sayang sama ko

D

tara pusing deng yang lain

Em

sudah nyaman dengan ko

C

sa serius tra bermain

G

karna hati ko yang isi

D

tetap ko di sisi

Em

ko yang mampu harus semua

C

sa punya sedih

G

coba ko dengar dulu beb

D

sa cuma mau ko

Em

tra mungkin sa mau sei

C

pergi kas tinggal ko

G

sayang ee

D

ko paling adalah

Em

dalam hati cuma ko

C

ko itu segalanya

G

tong dua selamanya

G D

say dengar

Em C

cuma ko saja yang sa sayang

G D

dan say dengar

Em C

cuma ko saja selamanya

G

selamanya dihati

Reff:

G D

di dalam sa pu hati cuma ko saja

Em C

dan tra bisa terganti masih ko sayang

G D

sa tra mau yang lain hanya ko saja

Em C G

sa hanya mau ko ko saja ko saja

G D

di dalam sa pu hati cuma ko saja

Em C

dan tra bisa terganti masih ko sayang

G D

sa tra mau yang lain hanya ko saja

Em C G

sa hanya mau ko ko saja ko saja

