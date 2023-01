JAKARTA - Happy Asmara menyanyikan lagu Siapa Benar Siapa Salah yang kemudian viral di Tiktok. Lirik lagu dan chord Siapa Benar Siapa Salah dari Happy Asmara akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Berikut lirik lagu dan chord Siapa Benar Siapa Salah dari Happy Asmara.

Intro: Am F Dm Em

Am F Dm G-Am Em

Am G

sekejam itu kau fitnahkan

F Dm

tuduhan yang kau lemparkan

E Dm Am Dm

tenggelam aku… dihasut dusta

E A

tercemar diri ini...

.

Musik: G F Am

.

Am G

sedalam mana kepalsuan

F Dm

yang kau tusukkan padaku

E Dm Am Dm

tabah ku terima… walaupun berbisa

E F G Am

hanyalah Tuhan yang tahu segalanya

.

*)

Em F

apa sebenarnya yang engkau ingini

C Dm

kasih sayangku pengorbananku

Am

tak dihargai

Em F

apa sesungguhnya yang aku kesali

C Dm

kemesraanmu kesetiaanmu

Em E

menjadi mimpi mimpi yang ngeri

.

Reff !:

Am F

siapa benar siapa salah

G Am

mana sebenarnya yang salah

F

jika benar takkan salah

G Am

yang bersalah kan tetap salah

.

Musik : Am-G Dm F-Dm Am

G F G Am (2x)

.

==Kembali ke : *), Reff 1

.

Reff 2:

Am F

siapa benar siapa salah

G Am

mana sebenarnya yang salah

F

jika benar ku bersalah

G Am

maafkanlah kesalahanku

.

Reff 3:

Am F

siapa benar siapa salah

G Am

mana sebenarnya yang salah

F

kalau memang kau bersalah

G Am

kumaafkan kesalahanmu

