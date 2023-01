JAKARTA - Lirik lagu, chord gitar dan terjemahan Tabun dari YOASOBI akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut viral di Tiktok. Lagu itu viral karena memberikan aura semangat kepada pendengarnya.

Berikut Lirik lagu, chord gitar dan terjemahan Tabun dari YOASOBI.

Original Key: F Major

Time Signature: 4/4

Tempo: 90

INTRO





F .

VERSE

Nami Bb da nagasu koto suran C ai mama

Sugo A shita hibi no ato hit Dm otsu mo no F7 kosazu n Bb i C

S C ayonara Bb da C Am Dm





VERSE

Bb Hitori de muka C eta asa ni

N Am arihibiku dar Dm eka no oto

F Bb utari de sugo A shita heya de

Dm Me o tojita mama ka F7 ngaeteta





W Bb arui no w C a dared F a

W F aka n nai yo

D Bb are no s C ei demo na F i

T F abun





CHORUS

Boku Bb ra wa nankai datte ki C tto

Sou n Am an-nen datte ki Dm tto

Sayon Gm ara to tom A oni owa Dm ru dakena nd F7 a

Shika Bb ta ga nai yo k C itto

"Oka Am eri"

Omowa Dm zu koboreta Gm kotoba w C a

Chi Gm gau C na Am Dm Gm A F F7





VERSE

H Bb itori de muka C eta asa ni

F Am uto omou dare Dm ka no koto

Bb Futari de sugo A shita hibi no

Ata Dm rimae ga mada n F7 okotte iru





Bb Warui no C wa kimi da Am

S Dm ouda kke

Bb Warui n C o wa boku d F a

T F abun





VERSE

Kore mo t Bb aishuu-teki re C n aidesho

Sore wa s Am aishuu-tekina kota Dm eda yo

Bokura d Bb andan to zuret A e itta no

Sore mo t Dm ada yoku ar F7 u kiki nareta sutouriid Bb a

An nani ka C gayaite i A ta hibi ni Dm sura

Hok Bb ori wa t C sumotte iku n F da













Follow Berita Okezone di Google News

Terjemahan Tabun dari YOASOBI Bahkan tanpa air mata yang mengalir, Tanpa meninggalkan jejak hari-hari yang kamu habiskan di sini, Ini adalah selamat tinggal. Di pagi hari ku sambut sendiri, Suara seseorang yang berdering. Di kamar yang kita berdua habiskan bersama, Aku berpikir dengan mata terpejam. Ini salah siapa? Aku tidak tahu. Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin. Tak peduli berapa kali aku yakin, Ya, tak peduli berapa tahun berlalu, aku yakin, Hanya saja kita akan berakhir, bersama dengan sebuah perpisahan. Aku yakin tidak ada cara lain. 'Selamat datang di rumah,' Kata-kata ini yang keluar tanpa berpikir, Mereka pasti salah. Di pagi hari aku disambut sendiri, Seseorang yang aku pikirkan tiba-tiba. Kebiasan hari-hari yang kita berdua habiskan bersama, Masih tetap ada. Ini salahmu. Itu saja? Ini adalah kesalahanku. Mungkin. Ini adalah cinta yang populer di kalangan massa juga, kan. Itu jawaban terakhir, lho. Kami berangsur-angsur menjadi tidak sinkron, Itu juga hanya cerita umum yang sudah biasa saya dengar. Bahkan di hari-hari yang bersinar sejauh itu, Debu terus menumpuk. Tidak peduli berapa kali, aku yakin, Ya, tidak peduli berapa tahun berlalu, aku yakin, Kita sedang berjalan di jalan yang mengarah pada perpisahan. Aku yakin tidak ada cara lain. 'Selamat datang di rumah,' Seperti biasa, Kata-kata ini keluar. Sesuatu seperti tidak bisa memahami satu sama lain, Aku yakin itu terjadi berkali-kali. Tapi tidak apa-apa karena bukan berarti kita harus saling memaafkan untuk semua itu. Hanya saja, jika kamu merasakan hari-hari kebaikan menjadi hari-hari yang pahit, Maka kita tidak bisa kembali, jadi… Tak peduli berapa kali aku yakin, Ya, tak peduli berapa tahun berlalu, aku yakin, Hanya saja kita akan berakhir, bersama dengan sebuah perpisahan. Aku yakin tidak ada cara lain. 'Selamat datang di rumah,' Kata-kata ini yang keluar tanpa berpikir Mereka pasti salah. Meski begitu, tidak peduli berapa kali, aku yakin, Meski begitu, tidak peduli berapa kali, aku yakin, Ya, tidak peduli berapa tahun berlalu, aku yakin, 'Kalau saja kita bisa kembali ke awal,' Aku akhirnya berpikir bahwa, kamu tahu. 'Selamat datang di rumah,' Untuk kata-kata yang keluar tanpa mencapaimu, Kamu tertawa. Ini pagi yang agak dingin.