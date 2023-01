JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Dear Diary dari Els Warouw akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu dari Els Warouw tersebut viral di TikTok. Lagu tersebut kerap digunakan netizen.

Berikut Lirik lagu dan chord gitar Dear Diary dari Els Warouw yang viral di Tiktok.

Intro : Am Em F ..E .. Am Em F C Dm..E.. Am Em F C dear.. diary.. ku ingin bercerita.. F G C semalam aku bermimpi.. Dm E Am bermimpi bertemu dengannya.. Am Em F C kan.. ku tulis.. semua cerita ini.. F G C begitu senangnya hariku.. Dm E Am tenang saat kutatap matanya.. Reff : A Dm G C F oh bahagia.. aku.. saat.. engkau.. Dm E A menggeng..gam kedua tanganku.. Dm G C F berdetak deras jantungku tak ber..daya.. Dm E (Am) lemah.. semua syaraf nadiku.. Int. Am Em F G.. oo.. Am Em F C dear.. diary.. ini hanyalah mimpi.. F G C G/B Am dan ku buka mata.. pagi menyapaku.. Dm E Am ini hanya sebuah mimpi.. Musik : Cm Gm G# D# Fm G F..E.. Reff : Dm G C F oh bahagia.. aku.. saat.. engkau.. Dm E A menggeng..gam kedua tanganku.. Dm G C F berdetak deras jantungku tak ber..daya.. Dm E A lemah.. semua syaraf nadiku.. Dm G C F oh bahagia.. aku.. saat.. engkau.. Dm E A menggeng..gam kedua tanganku.. Dm G C F berdetak deras jantungku tak ber..daya.. Dm E Am lemah.. semua syaraf nadiku.. Am Em F C dear.. diary.. ini hanyalah mimpi.. F G C G/B Am dan ku buka mata.. pagi menyapaku.. Dm E Am ini hanya sebuah mimpi.. Dm E Am ini hanya sebatas mimpi..

